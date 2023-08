Iervolino e De Sanctis scatenati: asse con la Juve e non solo, la Salernitana piazza 7 colpi | CM.IT

Dopo un mese e mezzo di studio e attesa, la Salernitana si scatena sul mercato e si prepara ad annunciare ben 7 acquisti in poche ore

Ferragosto frenetico e di lavoro in casa Salernitana: nelle scorse ore il calciomercato del club caro a Danilo Iervolino è entrato nel vivo e ora si attendono le ufficialità di diversi innesti.

Superata la metà di agosto, la Salernitana si è “limitata” ad ingaggiare l’esperto portiere Benoit Costil (sarà il vice di Ochoa) e a riscattare Pirola e Dia per quasi 20 milioni di euro. Una spesa non indifferente, ma che non bastava a garantire al tecnico Paulo Sousa un organico di livello. Allo stato attuale, infatti, mancano i 7 innesti richiesti pubblicamente dal trainer lusitano che nelle prossime ore sarà accontentato.

Tra la notte e la giornata di Ferragosto, infatti, la Salernitana ha fatto registrare una decisa accelerata in molteplici trattative. Partendo dalla difesa, reparto che sarà rinforzato con Facundo Gonzalez, classe 2003 uruguaiano che arriverà in prestito secco (con premio di valorizzazione) dalla Juventus che lo ha ingaggiato nei giorni scorsi. Sempre da Torino è in dirittura d’arrivo il prestito di Matias Soulé, anche lui classe 2003, già visto all’opera in Serie A e pronto a rappresentare uno degli esterni alti richiesti da Paulo Sousa. In questo caso, però, il prestito dovrebbe prevedere il diritto di riscatto e controriscatto.

Calciomercato Salernitana: De Sanctis prepara 7 colpi

In via di definizione anche la trattativa per Leo Hjelde, altro 2003: norvegese, nel giro dell’Under 21, sarà l’alternativa di Bradaric sulla corsia mancina. Arriverà dal Leeds in prestito con diritto di riscatto.

Nelle prossime ore la Salernitana dovrebbe annunciare l’ingaggio di Agustin Martegani, centrocampista italo-argentino già da giorni in città e che sarà annunciato solo quando otterrà il passaporto che consentirà alla Salernitana di tesserarlo come giocatore comunitario. E non è finita qui: ci sarà un altro centrocampista, il polacco Mateusz Legowski (anche lui 2003). La Salernitana è pronto a tesserarlo a titolo definitivo dal Pogon Szczecin, con visite mediche e firma in programma nelle prossime ore.

E poi c’è una coppia di attaccanti: una “scommessa”, rappresentata dal giamaicano classe 2000 Trivante Stewart. In arrivo dal Mount Pleasant, approderà per la prima volta in Europa dopo essersi messo in mostra in patria. L’altro centravanti è il classe 2001 nigeriano Chukwubuikem Ikwuemesi, altro acquisto a titolo definitivo. Arriva dal Celje, formazione della prima divisione slovena. Dovrebbe essere già disponibile per la partita in programma con la Roma domenica sera. E nelle prossime ore il direttore sportivo Morgan De Sanctis, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, potrebbe piazzare un altro colpo in attacco. Nel mirino ci sono diversi nomi, tra cui Mohamed Bayo, guineano di proprietà del Lille.