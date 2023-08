Juve, iniziate le visite mediche di Facundo Gonzalez: futuro in prestito

Facundo Gonzalez sbarca a Torino per le visite mediche. Il giovane difensore uruguaiano arriva dal Valencia

Le porte del J Medical ricominciano a muoversi, in entrata. Questa mattina, intorno alle 9, si è presentato al centro medico bianconero Facundo Gonzalez Molino. Il classe 2003 uruguaiano arriva dal Valencia

Il centrale difensivo dopo aver vinto il mondiale U20 con l’Uruguay, da protagonista, è pronto ad affacciarsi al campionato italiano.

Facundo Gonzalez si è messo in mostra in Argentina nel corso del Sub 20, come dicono i sudamericani. La Celeste ha sollevato il trofeo iridato, ai danni dell’Italia di Nunziata. Facundo Gonzalez è stato uno dei migliori giocatori del torneo e uno dei difensori che si è messo maggiormente in mostra. L’uruguaiano non ha mai esordito con la prima squadra del Valencia. Con il Valencia Mestalla è sceso in campo 37 volte.

Gonzalez arriva a Torino con un contratto quinquennale, fino a giugno 2028. La Juventus riconosce al Valencia un corrispettivo di 3 milioni di euro. Il centrale sarà valutato da mister Allegri nel corso dei prossimi giorni, ma il suo futuro in Serie A potrebbe partire lontano da Torino. Sul giocatore c’è già la Salernitana, interessata per un prestito secco. Una soluzione che permetterebbe al 2003 di giocare con continuità nella massima serie.