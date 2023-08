Salernitana, il mercato entra nel vivo: cinque colpi per Sousa | CM.IT

Entra nel vivo il calciomercato della Salernitana: dal “caso” Dia ai primi giocatori di movimento in arrivo alla corte di Paulo Sousa

Con il ritiro di Fiuggi ormai agli sgoccioli, la Salernitana di Paulo Sousa e Morgan De Sanctis è pronta a entrare nel vivo delle trattative dopo l’arrivo dell’esperto portiere Costil.

Dopo l’arrivo dell’esperto portiere Benoit Costil il quale vestirà i panni di vice-Ochoa, la Salernitana lavora per chiudere altre trattative. E intanto sottolinea che non esiste nessun “caso” Dia: l’attaccante senegalese, autore di 16 gol lo scorso anno alla sua prima esperienza in Serie A, ha lasciato il ritiro di Fiuggi nelle scorse ore. La società ha parlato di “motivi strettamente personali” e l’amministratore delegato Maurizio Milan, a margine di un incontro con i tifosi, ha spento le voci su presunti casi relativi al bomber granata, volato in Francia per motivi di natura personale.

“Non è corretto che lo dica io e sarei indelicato a farlo, ma non è nulla di quello che si possa

pensare” ha sottolineato il dirigente granata che ha provato a rassicurare i tifosi anche in merito all’arrivo di nuovi acquisti: “Parlavamo di cinque giocatori e su questo non ci spostiamo, sono calciatori che hanno un nome e un cognome e un identikit”. E in effetti in queste ore la Salernitana ha accelerato per alcuni obiettivi e lo farà per altri a stretto giro.

Calciomercato Salernitana, in chiusura l’affare Martegani

Restano da limare pochi dettagli per l’ingaggio di Agustin Martegani, centrocampista argentino (ma con passaporto italiano) classe 2000. Resta da limare qualche dettaglio affinché il talentuoso calciatore lasci il San Lorenzo con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Martegani ha manifestato chiaramente la volontà di vestire la maglia granata e sabato potrebbe già essere all’Arechi per assistere all’amichevole del trofeo Iervolino con l’Augsburg.

Martegani, ma non solo: il direttore sportivo Morgan De Sanctis lavora su un fitto asse con la Juventus che potrebbe portare più di un rinforzo in granata. Il primo è Fabio Miretti, reduce dalla tournée americana con i bianconeri e nel mirino di molti club di Serie A. La Salernitana si è mossa d’anticipo e conta di strappare il sì del calciatore. Sembra scontato, o quasi, l’approdo in terra campana di Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano appena tesserato dalla Juventus che lo girerà in prestito all’ippocampo. E chissà che in questo affare non possa rientrare anche Nicolussi Caviglia, centrocampista che ha indossato la maglia granata già nella seconda parte della passata stagione.

Capitolo uscite: salta, almeno per il momento, la cessione di Simy all’Adana Demirspor. L’attaccante nigeriano sembrava in procinto di firmare con il club turco, anche in virtù di un aumento di ingaggio di circa 200mila euro, ma nelle scorse ore si è registrata una improvvisa e brusca frenata che lascia Simy in granata, con un ingaggio da 800mila euro a stagione che pesa e non poco sulle casse del club. Nessuna trattativa concreta, invece, per le cessioni di Sepe e Bonazzoli, ai margini del progetto tecnico di Paulo Sousa.