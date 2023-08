Da Dia a Miretti: il mercato della Salernitana entra nel vivo

Dal futuro di Dia al colpo Miretti dalla Juventus: tutti gli ultimi aggiornamenti sul mercato della Salernitana

La presentazione del nuovo portiere, Benoit Costil, è stata l’occasione per il direttore sportivo Morgan De Sanctis per fare il punto sul mercato della Salernitana.

Il nome in cima alla lista dei campani è il talento bianconero Fabio Miretti. “Sapete di Miretti, mentre altri nomi non sono usciti. – ha confermato De Sanctis – Per loro dobbiamo aspettare. Sono comunque fiducioso che con l’avvicinarsi della scadenza del calciomercato, alcuni interlocutori abbasseranno le loro richieste”. Il club granata attende il via libera della Juventus per il centrocampista classe 2003, e negli ultimi giorni si è parlato anche del possibile prestito di Facundo Gonzalez, altro 2003 – difensore – in arrivo dal Valencia.

Tiene poi banco il futuro di Dia. Il ds, in conferenza stampa, ha parlato anche della situazione del bomber: “È un giocatore fortissimo. Abbiamo ricevuto tante telefonate da agenti e intermediari, ma nessuna proposta ufficiale”. La richiesta della Salernitana è di 40 milioni di euro, sulle tracce dell’ex Villarreal c’è l’Everton. Sono invece ai saluti Valencia, direzione Palermo, e soprattutto Simy: “Ci sono trattative avanzate in uscita per Simy e Mantovani, siamo trattando con Adana e Ternana. Valencia è molto vicino ad andare via. Voglio ringraziare il ragazzo per la professionalità”. Il mercato della Salernitana è ufficialmente entrato nel vivo.