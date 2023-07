DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 19 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di mercoledì 19 luglio

Intrigo Morata in Serie A. L’attaccante spagnolo vuole tornare in Italia e incontra l’Inter. Il club nerazzurro accelera per l’ex Juventus, con i bianconeri che sono tornati in corsa per il centravanti dell’Atletico Madrid. Più defilata adesso la Roma. Intanto i nerazzurri salutano Onana e sono pronti a chiudere entro questa settimana per Sommer. Inter attivissima sul mercato: Cuadrado è sbarcato a Milano, nel pomeriggio la firma con il club di Zhang. I cugini del Milan accolgono Reijnders e preparano l’offensiva decisiva per Musah. Giuntoli in casa Juve aspetta offerte irrinunciabili per Vlahovic e Chiesa, mentre Allegri reintegra McKennie che partirà per la tournée negli USA.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di mercoledì 19 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

8.36 – Paris Saint-Germain a caccia di un numero 9, vista anche l’incertezza sul futuro di Mbappe: Osimhen, Vlahovic e Kane nella lista del club campione di Francia come riporta il quotidiano L’Equipe.

8.03 – Mattinata di visite mediche per Juan Cuadrado, sbarcato ieri sera a Milano. Prima l’Humanitas di Rozzano, a seguire idoneità al Coni per il colombiano. Nel pomeriggio sarà in sede per la firma sul contratto annuale con l’Inter.