Milan, UFFICIALE Reijnders: i dettagli dell’acquisto

Il Milan continua a rinforzarsi in vista della prossima stagione; i rossoneri, infatti, hanno ufficializzato l’acquisto di Reijnders

La scorsa stagione ha visto il Milan arrivare fino in semifinale di Champions League; il doppio confronto con l’Inter, però, ha visto il dominio dei nerazzurri che hanno ampiamente meritato la qualificazione all’ultimo atto della competizione. Diverso il discorso del campionato dove i rossoneri hanno dovuto abbandonare la corsa scudetto nel mese di febbraio dopo una serie di prestazioni per nulla convincenti. L’obiettivo, per la prossima stagione, è quello di tornare competitivi e lottare fino in fondo alla vittoria del massimo campionato italiano.

Per andare a vincere lo scudetto bisogna rinforzarsi nel migliore dei modi e regalare a Pioli una rosa di qualità in ogni reparto. Le premesse sono decisamente positive con innesti di qualità e funzionali al sistema di gioco dell’allenatore. Il Milan, però, ha bisogno di regalare altri calciatori al proprio allenatore; uno di questi, Reijnders, è stato da poco ufficializzato. Il centrocampista, acquistato dall’AZ Alkmaar, ha le caratteristiche per sposarsi alla perfezione nel sistema di gioco di Pioli; il classe 1998 può essere impiegato sia come centrocampista centrale sia come trequartista nel 4-2-31 del tecnico. Giocatore, dunque, versatile in grado di tornare particolarmente utile nel corso della prossima stagione.

Reijnders è un nuovo centrocampista del Milan: i dettagli del contratto

Un giocatore funzionale al sistema di gioco di Pioli e che può tornare decisamente utile nel corso di una stagione dove, tra campionato e coppe, il Milan disputerà un numero importante di partite. Reijnders ha firmato, con il club rossonero, un contratto di cinque anni fino al trenta giugno del 2028.

Acquisto importante per il Milan che, piano piano, si sta rinforzando per avere un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. Dopo Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders; i rossoneri, però, non vogliono fermarsi qui e hanno altri obiettivi in questa sessione di mercato tra cui l’attaccante. Pioli ha bisogno di un centravanti che si vada ad alternare con Giroud; nella scorsa stagione il francese ha dato un contributo notevole ma non ha avuto alternative in grado di sopperire alla sua assenza.

Origi ha faticato ad imporsi all’interno del sistema di gioco del Milan e Ibrahimovic, escluso il gol da record contro l’Udinese, ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Lo svedese, a fine campionato, ha annunciato il ritiro davanti ad un San Siro in festa per il suo attaccante simbolo. Il prossimo obiettivo del Milan, dunque, è una punta che aumenti la qualità del reparto offensivo.