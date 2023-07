Addio Inter, gratis ai rivali: “Biennale per Handanovic”

L’ex portiere e capitano nerazzurro ha salutato ufficialmente il suo vecchio club per la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno

Chiusa la lunghissima avventura all’Inter, Samir Handanovic nei giorni scorsi ha annunciato ufficialmente di voler continuare a giocare ancora per qualche anno. Il portiere sloveno non è ancora pronto a mettere i guantoni da parte ed è attualmente alla ricerca di un nuovo progetto sportivo.

Chi potrebbe avere bisogno di un nuovo portiere, secondo quanto affermato dal tecnico Roberto Scarnecchia in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, è José Mourinho: “La rosa della Roma era già abbastanza completa prima, ora devi rinfoltirla. Manca la zona centrale: portiere, difensore, centrocampista e punta, lì bisogna rinforzare la squadra e completarla. Il problema principale è il portiere, non me ne voglia Rui Patricio”.

L’allenatore, al posto del portoghese, punterebbe proprio su Handanovic, insieme ad un altro portiere da anni tra i migliori del nostro campionato: “Riprenderei Szczesny e per fare uno o due anni prenderei Handanovic, Rui Patricio è un buon dodicesimo”. Da valutare, però, se lo sloveno sarà realmente disposto a trasferirsi ad una diretta rivale dopo il forte legame stretto con l’Inter.

Calciomercato Roma, da Morata a Scamacca: il punto sugli attaccanti

Scarnecchia ha poi commentato tutti gli attaccanti accostati ai giallorossi: “Mi piacciono sia Morata che Scamacca. Preferisco il primo, Scamacca è un Abraham più giovane, con le stesse caratteristiche. Morata invece può giocare con l’inglese e con Dybala alle sue spalle”.

Il tecnico, dopo aver espresso la sua preferenza, ha esaltato le qualità del centravanti spagnolo dell’Atletico Madrid: “Pinto si sta muovendo molto bene, aspetterei per vedere queste nuove disposizioni per capire i movimenti delle società con queste nuove norme. Sono un po’ penalizzate ed un po’ avvantaggiate tutte. Morata a 31 anni è ancora giovane, si è allungata l’età e può giocare per ancora cinque o sei anni. Alla fine conta solo vincere, in questo caso hai sempre ragione. De Laurentiis ha venduto Mertens, Insigne e Koulibaly ed alla fine ha vinto il campionato”.