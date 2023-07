Kessie-Juve, via libera UFFICIALE

Il Barcellona ufficializza un nuovo colpo a centrocampo. Si tratta di un ritorno per la mediana blaugrana che mescola ancora le carte attorno a Franck Kessie

La Juventus guarda in casa Barcellona per la mediana, lì dove Franck Kessie potrebbe essere già arrivato alla fine della sua corsa in blaugrana appena un anno dopo il suo arrivo.

Al netto della tournèe americana alla corte di Xavi, le percentuali di un suo addio ai blaugrana restano alte con i vertici juventini che hanno chiesto un incontro alla dirigenza catalana per questa settimana a Santa Clara.

Il Barcellona dal canto suo pure potrebbe essere aperto alla vendita del calciatore che già lo scorso gennaio fu accostato ad un ritorno in Serie A, in quel caso all’Inter. L’ivoriano nella sua prima annata al Barça ha messo insieme 43 presenze con 3 gol, ma non risultando centralissimo nelle scelte di Xavi che intanto accoglie anche un nuovo mediano.

Calciomercato Juventus, Oriol Romeu UFFICIALE al Barcellona: un altro ostacolo per Kessie

Il Barcellona, che ha perso Busquets, ha ufficializzato stamattina l’arrivo di un ‘nuovo’ centrocampista. Si tratta dello spagnolo Oriol Romeu, cresciuto proprio nel vivaio blaugrana e proveniente ora dal Girona.

Nel comunicato ufficiale della società catalana si legge: “FC Barcelona e Girona FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Oriol Romeu. Il calciatore firmerà con il club un contratto per le prossime 3 stagioni, fino al 30 giugno 2026″.

Nella nota ufficiale del club viene evidenziato come nel contratto di Romeu ci sia anche una clausola da 400 milioni di euro. Un nuovo centrocampista che rischia di restringere ancora lo spazio in campo per Kessie.