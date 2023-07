Dall’Inter al Milan: lo scambio accontenta tutti

Prosegue la ricerca di un nuovo centravanti sul mercato per entrambi i club

In attesa di sfidarsi nuovamente in campo, Inter e Milan si ritrovano a scontrarsi sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante. Ad un mese esatto dal via al nuovo campionato italiano, le rose a disposizione di Simone Inzaghi da una parte e Stefano Pioli dall’altra non sono ancora al completo.

I rossoneri, nonostante la rinnovata presenza di Olivier Giroud a guidare il centro dell’attacco, sono alla ricerca di un’alternativa affidabile. Discorso analogo per i nerazzurri che, scottati dalla vicenda legata a Romelu Lukaku, hanno bisogno di una nuova punta per completare il reparto, a prescindere da cosa accadrà sul fronte Correa. Sono diversi gli obiettivi già entrati nel mirino dei due club, diversi tra l’altro condivisi sul taccuino dei rispettivi direttori sportivi.

Secondo ‘Sportmediaset’, ad esempio, un centravanti che piace non poco sia all’Inter che al Milan è Beto dell’Udinese. L’attaccante portoghese, rispetto ad profilo più internazionale come Taremi, potrebbe arrivare per una cifra leggermente inferiore. Inoltre, da non sottovalutare, anche l’esperienza già maturata dal centravanti classe 1998 nel campionato italiano.

Calciomercato Inter e Milan, derby per Beto

Scaduta la clausola da 35 milioni, Beto potrebbe lasciare l’Udinese per una cifra inferiore ai 30 milioni durante questa sessione.

Una valutazione che il Milan spera possa essere ulteriormente ‘scontata’ dall’inserimento del giovane Lorenzo Colombo all’interno della trattativa. L’attaccante, quotato sui 10 milioni di euro, ha ben impressionato nella passata stagione nel prestito al Lecce. Una sfida di mercato a tutti gli effetti con l’Inter, per un calciatore che i nerazzurri – sia per caratteristiche fisiche che tattiche – avevano individuato come perfetta alternativa a Lukaku.

Nelle ultime ore, come raccontato dalla nostra redazione, Marotta e Ausilio hanno intensificato i contatti con gli agenti di Morata per bloccare lo spagnolo e anticipare l’enorme concorrenza nei suoi confronti. Un calciatore che nelle scorse settimane era stato nel mirino dei rossoneri, ma che adesso sembra soprattutto affare dei nerazzurri nella sfida a distanza con Roma e Juventus.