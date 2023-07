DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 12 luglio

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il calciomercato entra nel vivo: tutte le trattative di mercoledì 12 luglio

Il Milan accoglie Pulisic dopo Loftus-Cheek e Romero. L’attaccante statunitense sbarca a Milano per le visite mediche di rito e la firma con i rossoneri. Anche sull’altra sponda del Naviglio sarà giornata di ufficialità: l’Inter ha definitivo il trasferimento di Bisseck, che nel pomeriggio dopo l’iter medico metterà nero su bianco al contratto con il sodalizio vicecampione d’Europa. La Juventus intanto prosegue la preparazione alla Continassa e valuta il futuro dei big Chiesa e Vlahovic: missione inglese per i due gioielli bianconeri. La Saudi League, in attesa di Milinkovic-Savic, tenta anche Zielinski.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di mercoledì 12 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

8.38 – Missione inglese per Giuntoli: il nuovo Dt della Juventus ascolta le offerte delle big inglesi per Vlahovic e Chiesa. Sul centravanti anche il pressing del Paris Saint-Germain.

8.03 – L‘Inter ha definito ieri l’accordo per Bisseck: questa mattina iter medico per il tedesco tra l’Humanitas di Rozzano e il Coni, prima dell’annuncio del trasferimento in nerazzurro fino al 2028.