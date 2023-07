Arabia, colpo di scena | Calciomercato bloccato, il motivo

L’Arabia Saudita è diventata la protagonista assoluta del calciomercato, ma arriva una notizia inattesa: blocco in vista

L’estate 2023 del calciomercato ha visto l’entrata in scena definitiva da protagonista del calcio arabo, che adesso non si limita ad attirare soltanto grandi giocatori sul viale del tramonto, ma compete anche per talenti nel fiore degli anni. E lo stiamo vedendo con grande impatto in questi giorni.

Cifre pazzesche per Milinkovic-Savic e non solo. Giusto per rifarci alla Serie A, l’Arabia sta tentando anche Zielinski e c’è interesse anche per Berardi, per non parlare di Pogba. E visto che siamo ancora nella prima metà di luglio, altre trattative clamorose potrebbero prendere piede. In questa sessione, verso il calcio arabo sono già volati giocatori come Benzema, Koulibaly, Brozovic, Kantè, Ruben Neves. Ma anche per gli sceicchi c’è qualche problema.

Calciomercato, l’Al Nassr di Ronaldo è nei guai: mercato bloccato

Si prospetta infatti il blocco del mercato, in maniera clamorosa, per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Sulla squadra araba, è arrivata una decisione importante da parte della FIFA.

Come riportato dal giornalista Ben Jacobs su Twitter, infatti, il club saudita ha ricevuto il divieto di registrare nuovi giocatori, per le irregolarità relative al trasferimento di Musa dal Leicester. Tra il 2018 e il 2020, il giocatore aveva maturato, per le sue prestazioni, circa 460mila euro di bonus, che avrebbero dovuto essere riconosciuti al club britannico. Cosa che però non sarebbe mai avvenuta nonostante la sentenza in merito della Camera Arbitrale dello Sport. In questo modo, l’Al Nassr dovrebbe ritirare i propri assalti a Berardi e a Mario Rui.