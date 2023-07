Via al nuovo Napoli di Garcia: da Meret a Zerbin, chi resta e chi parte

Sta per iniziare l’avventura di Garcia con il Napoli: ecco chi resterà in azzurro e chi lascerà il club quest’estate.

Finalmente comincia la nuova avventura del tecnico francese sulla panchina del Napoli. Da settimane a questa parte sono state dette tante cose. Troppe chiacchiere, soprattutto su tema mercato. Ma tra oggi e domani, gli azzurri raggiungeranno il centro sportivo di Castel Volturno ed effettueranno le prime visite mediche, in attesa di partire venerdì 14 luglio per Dimaro, la sede del primo ritiro. Comincia la nuova era. Anzi, la nuova 3ra, come lo slogan lanciato da De Laurentiis per la nuova maglia.

E proprio da oggi si lavora, si programma il futuro e soprattutto il presente del club azzurro. L’obiettivo è restare competitivi e magari replicare il terzo scudetto, per far sì che l’impresa di Spalletti non sia un miracolo, ma solo l’inizio di un ciclo vincente. Per alcuni calciatori, però, il ciclo azzurro sembra ormai finito. De Laurentiis vuole capire bene le intenzioni di alcuni suoi tesserati, in particolare quelli in scadenza di contratto.

Calciomercato Napoli, chi può lasciare il progetto

La possibilità che qualche giocatore non vada in ritiro è decisamente elevata. Lo ha detto lo stesso presidente del Napoli, il quale con i calciatori entrati in scadenza di contratto vorrà adottare una delle due seguenti opzioni: allenarli in ritiro o non allenarli per lasciarli partire.

E’ il caso di Lozano, ad esempio, che sarà chiamato ad un faccia a faccia con Garcia per capire motivazioni, obiettivi e possibilità di un rinnovo di contratto. Altrimenti, per il Chucky può definitivamente dirsi completata la sua avventura partenopea. E le sensazioni vertono su quest’ultimo scenario. Sulle sue tracce club spagnoli, ma ancora nessun’offerta ufficiale recapitata a Castel Volturno.

Situazione simile per Zielinski, entrato in scadenza di contratto e richiesto da Lazio e dall’Al Ahli. Per lui pronto un contratto faraonico da 12 milioni di euro a stagione. I soldi arabi sono una grande tentazione, mentre dall’altra parte c’è Sarri che gli vorrebbe cucire addosso il ruolo da protagonista per il centrocampo biancoceleste. In ogni caso, se Piotr decidesse di rifiutare le offerte, sarà solo esclusivamente una scelta d’amore nei confronti di Napoli. E a quel punto si può ipotizzare anche un contratto a vita con gli azzurri.

Destinato a lasciare la società partenopea è sicuramente Demme, pronto a ritornare in Germania. Il biennio con Spalletti è stato oscurato dall’exploit di Lobotka. Dalla cessione del tedesco, però, il Napoli ricaverà poco più di qualche milione. E ancora, sono previste diverse partenze in prestito, come quelle di Zanoli e Zerbin. Quest’ultimo partirà per il ritiro di Dimaro e spetterà a Garcia valutare il ragazzo e decidere se mantenerlo o girarlo a qualche società di Serie A. L’agente ha confessato ai nostri microfoni che il futuro dell’attaccante non è stato ancora chiarito, ma una cosa è certa: dopo questo primo anno nel massimo campionato, non scenderà di categoria.

Napoli, chi resterà con Garcia

Alex Meret sarà ancora il portiere titolare del Napoli. Ancora qualche dubbio sul suo vice, perché al momento la società partenopea ha ritrovato Nikita Contini rientrato dal prestito e il mai utilizzato Idasiak, che tra un anno vedrà scadere il suo contratto. In difesa si attende il sostituto di Kim, ma saranno confermatissimi Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus.

A sinistra poche sorprese. Mario Rui sembra seguitissimo in Arabia, ma al netto di sorprese, dovrebbe continuare a giocarsi il posto con Olivera. Tentazione inglese per Lobotka, ma lo slovacco è al centro del progetto napoletano e non si muoverà quest’estate. E ancora, Anguissa, Elmas, Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia resteranno in azzurro per almeno un’altra stagione. Discorso che potrebbe cambiare per Politano, al momento sondato dalla Lazio, ma tutto dipenderà da un primo approccio con il tecnico Garcia.

Infine, resterà anche Osimhen. De Laurentiis ha “blindato” il suo top player in più circostanze, specificando che tratterà la sua cessione solo se dovesse arrivare un’offerta indecente, vicina ai duecento milioni di euro. C’è un’unica squadra che può accontentare le richieste di De Laurentiis: il PSG.