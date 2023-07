Dichiarazioni shock di De Laurentiis “Pronto a lasciarvi fermi una stagione”

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha mandato un messaggio decisamente chiaro ai propri giocatori con il contratto in scadenza

La scorsa stagione, il Napoli ha vinto lo scudetto dopo più di trent’anni di attesa; un successo assolutamente meritato da parte di una squadra che ha dominato il campionato dalla prima all’ultima giornata. Meriti ovviamente alla squadra ma anche al tecnico; Luciano Spalletti, infatti, ha saputo creare un gruppo con una precisa identità di gioco e la voglia di fare la partita indipendentemente dal tipo di avversario.

Riuscire a confermarsi, in un campionato complicato come la Serie A, non è per nulla semplice; per il Napoli sarà ancora più complesso considerando la necessità, della società partenopea, di cambiare allenatore dopo l’addio di Spalletti. Al suo posto è arrivato Rudi Garcia che avrà il difficile compito di mantenere il Napoli ai vertici del massimo campionato italiano; l’ambizione di De Laurentiis è alta e la voglia di costruire un ciclo vincente può alimentare i desideri di un gruppo pronto a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione.

Il primo passo, verso la difesa del titolo, è stata la presentazione delle magliette; all’evento era presente, ovviamente Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha lasciato anche delle dichiarazioni importanti non tanto sulle nuove divise da gioco quanto sul futuro di alcuni giocatori, nello specifico sui calciatori con il contratto in scadenza nel 2024.

De Laurentiis, rivelazione clamorosa su Zielinski: ecco cosa ha detto

Tra i giocatori più importanti all’interno della rosa del Napoli troviamo, senza ombra di dubbio, Zielinski; centrocampista con grande qualità, tecnica che in pochi possono permettersi e la possibilità di portare un contributo importante negli ultimi venticinque metri attraverso gol e assist. Il classe 1994, nell’ultima stagione, ha totalizzato sette gol e undici assist; giocatore, dunque, determinante all’interno della rosa partenopea.

Sostituirlo non sarebbe semplice e nel sistema di gioco di Garcia avrebbe un ruolo fondamentale. Il problema riguarda il contratti di Zielinski, in scadenza il trenta giugno 2024; situazione che va seguita con estrema attenzione. A tal proposito abbiamo le parole di De Laurentiis. Il presidente dei partenopei si è espresso in maniera decisamente diretta; “Sono pronto a lasciarvi fuori una stagione“.

Una dichiarazione forte da parte di De Laurentiis che ha fatto capire, senza troppi giri di parole, il modus operandi sui giocatori con il contratto in scadenza nel 2024. Ora la palla passa a Zielinski con il centrocampista che deve decidere se rinnovare il proprio contratto, essere ceduto in questa sessione di mercato o rischiare (come detto dal presidente partenopeo) di restare fermo per una stagione. Prospettiva che non può far piacere al giocatore.