Rudi Garcia al Napoli, ora il mercato: i 10 nomi perfetti per rinforzarsi

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Ora il club potrà pensare al mercato: ecco i 10 nomi perfetti per rinforzare la squadra Campione d’Italia

L’annuncio a sorpresa, in perfetto stile Aurelio De Laurentiis, è arrivato nella serata di ieri. Dopo settimane di incertezze e voci trapelate, il nome su cui è stata riposta massima fiducia è quello di Rudi Garcia, che torna in Italia dopo l’esperienza alla Roma tra il 2013 ed il 2016.

Toccherà al 59enne di Nemours proseguire quanto fatto da Luciano Spalletti. Un percorso dal risultato sorprendente, quello dello Scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta. Sarà difficile riuscire a ripetersi e la pressione è tutta sulle spalle del neo allenatore partenopeo, che ha saputo convincere De Laurentiis, soprattutto dal punto di vista umano.

Già nella serata di ieri, sulle pagine di Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato il Garcia allenatore, con peculiarità tecnico-tattiche ed episodi indimenticabili nel nostro campionato. Ora, è il momento di concentrarci su quelli che potrà essere il materiale umano sul quale dovrà lavorare nelle prossime settimane.

Rudi Garcia al Napoli, 10 nomi per migliorare la rosa

Il Napoli adesso potrà finalmente lavorare anche sul mercato, anche se la figura del direttore sportivo è stata parzialmente accantonata ed il futuro di Cristiano Giuntoli resta in bilico. Se dovesse rimanere in azzurro, ricoprirebbe un ruolo più marginale.

Un aspetto che però non distrarrà la società da quelli che saranno i possibili colpi in entrata per rinforzare la rosa Campione d’Italia. Tra suggestioni, idee, contatti e analisi sul passato del tecnico, abbiamo deciso di selezionare 10 possibili profili adatti per il Napoli.

E’ doveroso partire dalla difesa, dato che bisognerà sostituire Kim, quasi certo di lasciare il club. Un big in partenza, bisognerà capire se l’unico o meno, che porterà 70 milioni nelle casse della società. I nomi individuati sono quelli di Kevin Danso del Lens e Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Entrambi di piede destro, una caratteristica che ritroveremo spesso nelle preferenze di Garcia nel corso della sua carriera. Il difensore più utilizzato dal francese nella sua storia da allenatore? Adil Ramì, con un totale di 209 presenze e 13 gol all’attivo.

I ruoli di mediano e trequartista

Con 218 presenze totali è il mediano Rio Mavuba il giocatore più utilizzato da Rudi Garcia nella sua storia da allenatore. Un ruolo ricoperto alla perfezione da Lobotka, che ne gioverebbe in caso di conferma del 4-3-3. Servirà, però, un backup per lo slovacco ed un nome individuato è quello di Maxime Lopez del Sassuolo, sceso in campo per 116 volte in passato con lo stesso Garcia.

Anche Ten Koopmeiners stuzzica il Napoli. L’olandese è un mediano atipico, con meno ruoli difensivi ed una maggiore propensione al gol. E’ un mancino e, come detto, in passato sono stati pochissimi i sinistri allenati dal tecnico francese. Che possa rappresentare una prima volta?

Ruolo importante nello scacchiere di Garcia è anche quello del trequartista. Meno sfruttato ai tempi della Roma, è in Francia che lo ha aiutato ad ottenere risultati importanti con il suo 4-2-3-1 e le giocate di Dimitri Payet. Quasi 200 partite insieme, con 40 gol e ben 67 assist. Chi potrebbe ricoprire questo ruolo? C’è Zielinski, che però dietro le punte non ha brillato pienamente. C’è Raspadori, che potrebbe trovare così titolarità, o il jolly Elmas.

E dal mercato? Spicca su tutti il nome di Samardzic, che piace molto al Napoli, così come Arda Guler, talento classe 2005 che può ricoprire il ruolo anche di esterno destro. Senza dimenticare un profilo ibrido, tra mediano e trequartista, un tutto fare come Gabri Veiga, 21enne del Celta Vigo da 11 gol e 4 assist nell’ultima stagione dal valore di circa 30 milioni di euro. Vi lasciamo anche un nome extra, quello di Baldanzi, di cui De Laurentiis si è innamorato.

Le ali di Garcia

Se si pensa a Rudi Garcia è facile associarlo ad un giocatore nello specifico: Gervinho. Sono ben 211 le partite dell’ivoriano sotto la guida tecnica dell’allenatore francese e ben 68 le reti realizzate. Kvaratskhelia giocherà un ruolo fondamentale nel suo Napoli.

Garcia ha allenato anche calciatori dal calibro di Eden Hazard, che si svincolerà dal Real Madrid il prossimo 30 giugno. Un colpo al momento impossibile per le note strategie economiche del Napoli, ma con Aurelio De Laurentiis mai dire mai.

Più facile che il rinforzo arriverà sulla destra in caso di partenza di Lozano. Una pluralità di calciatori dal piede destro, tranne sulla fascia destra, dove Garcia ha sempre puntato su giocatori dal piede mancino, vedi Thauvin e Salah. In questo senso i nomi di Riccardo Orsolini e Nico Gonzalez sarebbero perfetti per il nuovo allenatore del Napoli, pronto a costruire una squadra ancora una volta all’altezza di competere per lo Scudetto.