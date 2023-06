Da Guler a Bellingham e Carboni: chi sono i migliori classe 2005 del mondo

Da Arda Guler a Jobe Bellingham e Valentin Carboni: ecco chi sono i migliori calciatori al mondo, nati nel 2005

Il ricambio generazionale è fondamentale nell’economia del calcio, dalle piccole società, ai top club, passando per le Nazionali. Riuscire a sostituire i veterani con giovani di talento e prospettiva è sinonimo di continuità, di successo e di spettacolo.

Il calcio moderno ci sta insegnando che talenti emergenti esistono eccome e, soprattutto, sempre più prematuri in termini di età. Quest’anno i nuovi maggiorenni sono i classe 2005 e anche sul campo non sono pochi quelli che hanno già iniziato a mettersi in mostra.

Alcuni profili che abbiamo scelto hanno già attirato l’attenzione delle big europee. Uno tra questi milita in un club di Serie A. Un altro, invece, potrebbe essere il primo vero obiettivo di mercato di una realtà affermata del nostro campionato.

Arda Guler strega l’Europa, Mathys Tel è un predestinato: i migliori 2005

Non potevamo parlare dei classe 2005 senza iniziare da uno dei nomi con il potenziale maggiore attualmente in circolazione. Stiamo parlando di Arda Guler, trequartista, ma all’occorrenza anche esterno destro d’attacco, turco.

Nato il 25 febbraio, del 2005 appunto, gioca nel Fenerbahce, nel quale è approdato nel 2019 dopo una trafila di cinque anni nelle giovanili del Genclerbirligi SK. Dal luglio del 2021 è regolarmente in campo con la prima squadra ed in questa stagione ha realizzato 6 gol e 7 assist in 35 presenze complessive. Per lui anche sei gare in Europa League, la metà di queste da titolare.

Ritenuto da molti una futura gemma del calcio mondiale, è già pronto al salto in un top club. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, ma prevede al suo interno una clausola rescissoria di appena 17,5 milioni di euro. In pole ci sarebbe il Napoli, che già da un mese è sulle tracce del calciatore. Sarà però cruciale anticipare la concorrenza, che potrebbe diventare spietata nelle prossime settimane.

Dalla Turchia alla Germania, con un predestinato come Mathys Tel. Nato in Francia nell’aprile del 2005 il suo nome potrebbe riecheggiare a lungo negli stadi di tutto il mondo. Dopo essere cresciuto nel Rennes, l’attaccante è approdato lo scorso anno addirittura al Bayern Monaco, dove quest’anno ha realizzato 6 gol in 600 minuti giocati. Una media di una rete ogni 80 minuti in Bundesliga.

Solo una gara da titolare, ma un futuro tutto da scrivere, agevolato anche dalla sua nazionalità, che potrebbe vederlo spiccare anche tra Mondiali ed Europei. La prossima sarà una stagione importante, quella che potrebbe consacrarlo.

Fratelli d’arte e talenti da Serie A

Nel nostro elenco un profilo che milita in un club italiano c’è già e parliamo di Vantin Carboni. L’argentino, nato il 5 marzo del 2005, dopo la trafila di giovanili tra Lanus e Catania, è approdato all’Inter ed è stato portato in prima squadra la scorsa estate.

Quest’anno 5 gol e 2 assist nel Campionato Primavera, ma anche 21 minuti in Serie A e 14 in Champions League. Il suo ruolo da trequartista e da esterno destro non lo aiuta a spiccare nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, ma siamo convinti che con la giusta fiducia potrà mostrare a tutti il suo talento.

Il Brasile cerca la sua punta e potrebbe averla trovata con Vitor Roque. Lo scorso 25 marzo l’esordio in Nazionale maggiore per il calciatore dell’Athletico Paranaense. Arrivato dal Cruzeiro nell’aprile dello scorso anno, in questa stagione ha realizzato 10 gol e 5 assist in 25 presenze. Un prospetto ancora da sgrezzare e che dovrà affrontare il passaggio al calcio europeo, ma che potrebbe far parlare di sé nel giro di poche stagioni.

C’è spazio anche per i fratelli d’arte ed è questo il caso di Jobe Bellingham, fratello di Jude promesso sposo del Real Madrid. Nato a settembre 2005 è l’unico minorenne di questo elenco e al momento milita nel Birmingham. Sono state 23 le presenze in Championship in questa stagione per il trequartista. Non ha trovato gol o assist, ma resta un profilo da tenere monitorato, dato l’incredibile talento del fratello di appena 2 anni più grande.

Il vivaio francese sforna talenti e l’ultimo che abbiamo deciso di inserire in questa lista è Eliesse Ben Seghir, trequartista dalla doppia nazionalità (è per metà marocchino) che milita nel Monaco. Approdato in prima squadra a gennaio scorso, il suo valore è già schizzato a 18 milioni complessivi e tra due anni il suo contratto scadrà.

In questa stagione 4 reti e 3 assist in 23 presenze complessive, la maggior parte da titolare. Ha sfiorato l’Europa con il suo Monaco e ci riproverà probabilmente nella prossima stagione, che potrà diventare decisiva per un suo ipotetico trasferimento ad una big nell’estate del 2024.