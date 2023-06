Inzaghi-Inter, incontro finito: “C’è il rischio di una frizione”

In casa Inter bisogna riordinare le idee e programmare il prossimo futuro dopo la finale di Champions League persa contro il City. In ballo anche il futuro di Inzaghi

La finale di Champions League è solo un ricordo per l’Inter che deve lavorare in modo deciso su quelle che saranno le prossime mosse societarie. In ballo anche il destino dello stesso Simone Inzaghi, che con la sua squadra ha messo in piedi una seconda parte di stagione decisamente notevole.

A tal proposito nella giornata di oggi nella sede nerazzurra si è tenuto un incontro tra la proprietà e lo stesso allenatore meneghino per parlare di rinnovo ma anche per programmare insieme il futuro. Un vertice fiume per Simone Inzaghi con la dirigenza: il tecnico dopo oltre tre ore ha lasciato la sede nerazzurra senza rilasciare dichiarazioni come evidenziato anche dal video del nostro inviato:

🎥 #Inter – Vertice fiume per Simone #Inzaghi con la dirigenza: il tecnico dopo oltre tre ore lascia la sede nerazzurra senza rilasciare dichiarazioni 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/g3m35NeT7G — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 13, 2023

Calciomercato Inter, Biasin e il futuro di Inzaghi: “Rischio frizione”

Una giornata importante per il prossimo futuro dell’Inter che passa anche dallo stesso Inzaghi e dai propositi in comune tra società e allenatore.

Una situazione che a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay ha voluto analizzare il giornalista Fabrizio Biasin: “La chiacchierata di oggi serve a capire se tutti intendono andare nella stessa direzione. In caso contrario si può arrivare ad un nuovo aggiornamento. Inzaghi sottolineerà che ‘serve questo, questo e questo’. Se dall’altra parte vanno al contrario il rischio di una frizione c’è”.

E poi ancora Biasin ha aggiunto: “L’incontro di oggi è importante perchè tutti devono avere la stessa idea sulla prossima Inter. Credo e spero di vada avanti tutti insieme. Se gli anni scorsi Inzaghi era spettatore oggi è diverso. Non è un incontro che serve solo per rinnovare, ma per capirsi. Oggi è importante perchè da una parte c’è chi vuole che venga garantito un futuro importante. Non è semplice”.