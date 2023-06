Benitez in Serie A, ma non al Napoli: le ultime | CM.IT

In casa Salernitana prosegue il toto-allenatore in vista del possibile divorzio con Paulo Sousa: e spunta un vecchio pallino di patron Iervolino

Tanti i nomi finiti nel radar della Salernitana che si ritrova costretta ad avviare i casting per l’allenatore appena quattro mesi dopo l’arrivo di Paulo Sousa sulla panchina granata.

Danilo Iervolino e Morgan De Sanctis attendono e sfogliano la margherita. Presidente e direttore sportivo della Salernitana sono al lavoro per risolvere la questione allenatore. Una vicenda scoppiata nei giorni scorsi, dopo l’incontro tra Paulo Sousa e Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha inserito il portoghese tra i nomi del possibile successore di Luciano Spalletti, minando la serenità del rapporto tra il tecnico e la Salernitana. Sousa, va ribadito, ha un contratto con i campani che hanno esercitato l’opzione di rinnovo biennale, lasciando però al trainer una finestra fino al 20 giugno per guardarsi intorno e valutare eventuali offerte.

Sousa, dunque, ha un’altra settimana di tempo ed è in attesa di notizie da Napoli, col patron azzurro Aurelio De Laurentiis che non vuole lasciare nulla di intentato. La Salernitana, dal canto proprio, non vuole e non può farsi trovare impreparata. Del resto, anche nel caso in cui Sousa non dovesse firmare col Napoli, ad ora risulta difficile immaginare un suo ritorno sulla panchina dell’ippocampo. Ecco perché da ore il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha avviato contatti con diversi allenatori per individuare quello giusto.

Salernitana, un pallino del patron per il dopo Sousa

Sono già tanti i nomi accostati alla panchina della Salernitana: da Pirlo a Gattuso, passando per Farioli. Ma nelle ultime ore sarebbe emersa un’altra possibilità stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it.

L’ultimo nome per la panchina granata in ordine temporale è quello di Rafael Benitez, già in passato cercato da Danilo Iervolino, affascinato dalla possibilità di ingaggiare un allenatore di fama internazionale e con un profilo da manager che alimenterebbe la crescita del progetto.