Colpaccio Barcellona, è UFFICIALE dal 2024: 60 milioni e clausola senza senso

Colpo del Barcellona che si assicura uno dei talenti maggiori del Brasile: operazione dal costo altissimo per i blaugrana che lo avranno dal 2024

Il Barcellona piazza un altro colpo in entrata, stavolta tutto dedicato al futuro ma con un esborso importantissimo già nel presente. Sfumato il ritorno di Lionel Messi, come annunciato nuovamente dal presidente Laporta che ha attribuito all’argentino l’unica responsabilità, i blaugrana si assicurano uno dei talenti più importanti del Brasile.

Si tratta di Vitor Hugo Roque Ferreira, conosciuto più semplicemente come Vitor Roque. Oppure con il suo soprannome di ‘Tigrinho’. Si tratta di un attaccante giovanissimo, classe 2005, che però ha già esordito e fatto benissimo in prima squadra con l’Athletico Paranaense. Sette gol in campionato, ora tre in Copa Libertadores. In Spagna il ‘Mundo Deportivo’ parla di un costo altissimo di 30 milioni di euro più altri 31 di bonus. Un totale di oltre 60 milioni con un contratto fino al 2031.

Ad annunciare l’arrivo del talentino brasiliano è stato lo stesso club catalano: “FC Barcelona e Club Athletico Paranaense hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Victor Hugo Roque Ferreira, meglio conosciuto come Victor Roque. Il giocatore dovrebbe entrare nel Club dalla stagione 2024/25 e firmerà un contratto fino alla stagione 2030/31, con clausola rescissoria di 500 milioni di euro“. Cifre esorbitanti, clausola ‘assurda’ come accade a tutti i gioiellini blaugrana.

Chi è Vitor Roque, il nuovo maxi investimento del Barcellona

Vitor Roque è un centravanti, che però può giocare anche da esterno o trequartista. Ha un buonissimo senso del gol. A 18 anni ha già più di 50 presenze con la prima squadra, esordendo a 16 anni con il Cruzeiro. ‘Tigrinho’ si è già fatto notare anche a livello internazionale, nel Sudamericano under 20, dove ha guidato la Selecao vincendo il titolo di capocannoniere con 6 gol in 8 partite. E di recente ha trovato anche la prima convocazione con la nazionale maggiore brasiliana che presto sarà di Ancelotti, proprio dal 2024. Con l’Athletico Paranaense è stato il miglior bomber della squadra nel 2023 con 15 gol e nei prossimi mesi cercherà di prepararsi al meglio per sbarcare a Barcellona e stupire ancora.