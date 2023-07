L’Inter sulle tracce dell’esterno turco: ci sono anche le cifre | CM.IT

L’Inter segue con attenzione il profilo di Ferdi Kadioglu, esterno destro del Fenerbahce: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Marotta e Inzaghi, dopo aver chiuso l’annata poco più di un mese fa con la finalissima di Champions League persa contro il Manchester City, oggi inizia ufficialmente la nuova stagione con la conferenza stampa di presentazione dell’anno che verrà direttamente nella sede di Viale della Liberazione.

Le domande oggi saranno tante, molte legate alla finestra estiva di calciomercato con i nerazzurri che stanno rivoluzionando diversi reparti a partire dalla difesa fino ad arrivare all’attacco, con l’obiettivo Romelu Lukaku che resta fra le priorità dei dirigenti della Beneamata. Anche sulla fascia destra però l’Inter sta lavorando e, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, i nerazzurri hanno messo nel mirino l’esterno destro del Fenerbahce Ferdi Kadioglu, giocatore classe 1999 nato in Olanda e con doppio passaporto, dei Paesi Bassi e turco.

CM.IT | L’Inter su Kadioglu: le richieste del Fenerbahce

Al momento non ci sono offerte ufficiali da parte dell’Inter di Beppe Marotta che sta seguendo Kadioglu come possibile alternativa a Dumfries, soprattutto se l’esterno destro olandese ex PSV Eindhoven dovesse ricevere l’offerta giusta in queste settimane di calciomercato. La richiesta del Fenerbahce, nonostante qualche media turco parli di circa 20 milioni di euro, sono decisamente più alte.

La valutazione che la società di Istanbul fa di Kadioglu è infatti superiore a 25 milioni di euro, una cifra decisamente alta considerando anche le possibilità economiche a disposizione dell’Inter di Simone Inzaghi, in virtù anche delle diverse cessioni che il club sta operando per finanziare gli arrivi, dalla partenza di Brozovic alla trattativa con il Manchester United per l’addio di Andre Onana.