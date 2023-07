Juventus, giorno 3: arriva di nuovo Pogba! La sorpresa al J Medical

Si rivede Paul Pogba al J Medical, grande sorpresa nel terzo giorno di raduno e visite mediche della Juventus

Terzo giorno di visite mediche per la Juventus 23/24. Temperatura più mite a Torino, che favorisce l’afflusso dei tifosi. I primi ad arrivare sono i polacchi Milik e Szczesny. Poi, a sorpresa, ancora lui: Paul Pogba.

Il primo colpo di scena della giornata è servito. Non era atteso, il Polpo, quest’oggi al J Medical. L’arrivo lunedì scorso, gli allenamenti al JTC, poi il viaggio in Arabia tanto discusso. Ieri le visite mediche. Nessuno aspettava il francese quest’oggi. Invece verso le 9:30 riecco il centrocampista.

Ancora Pogba, tifosi della Juventus in visibilio

I tifosi presenti lo hanno accolto col solito calore. A differenza di ieri, quando arriva tira dritto, sorridendo.

Sa di aver sorpreso tutti e saluta i tifosi. Diretto dentro il centro medico, senza fermarsi. Va detto, ieri l’ex Manchester United si è trattenuto a lungo coi supporter.

All’uscita, stessa scena: il francese sale in macchina e non si trattiene coi tifosi. La permanenza all’interno del centro non è durata neanche mezz’ora, per la cronaca. La motivazione, filtra dal club, era quella di lavoro di attivazione sulla sabbia.