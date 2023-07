Cessione UFFICIALE, poi saltata: costretto a tornare in Serie A

Clamorosa svolta: la cessione ufficiale salta e il calciatore è costretto a tornare in Serie A

Tra i tanti nomi che hanno lasciato l’Europa decidendo di partire per l’Arabia Saudita c’è anche Marcelo Brozovic. La trattativa che ha interessato il centrocampista croato ha animato e non poco queste prime settimane di calciomercato.

Il Barcellona ha manifestato sempre grande interesse per il giocatore, che alla fine ha però accattato la corte dell’Al-Nassr, che ha messo sul piatto una faraonica offerta. Offerta poi accettata anche dall’Inter, che ha detto sì alla proposta (ribassata) dei sauditi. La cessione di Brozovic ha portato poi l’Inter a fiondarsi sul mercato per acquistare Davide Frattesi dal Sassuolo, con il centrocampista italiano diventato nuovo volto dei nerazzurri.

Clamorosa svolta Brozovic, la Fifa può riportarlo all’Inter: il Barcellona spera

Gli scenari però potrebbero cambiare in maniera clamorosa. Il tutto per via della sanzione attuata dalla Fifa nei confronti dell’Al-Nassr che impedirebbe la registrazione di nuovi giocatori.

Al centro c’è il caso legato all’attaccante nigeriano Musa, acquistato dai sauditi dal Leicester: tra il 2018 e il 2020, il giocatore aveva maturato, per le sue prestazioni, circa 460mila euro di bonus, che avrebbero dovuto essere riconosciuti al club britannico. Cosa che però non sarebbe mai avvenuta. Da qui il clamoroso risvolto. Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea che la sanzione entrerebbe in vigore già da questa sessione di mercato.

I giocatori arrivati in estate in gialloblu non sarebbero quindi tesserabili e tra questi anche Brozovic. Ecco quindi che, sottolineano dalla Spagna, il croato non potrebbe giocare per i sauditi e tornerebbe dunque all’Inter. Una svolta clamorosa che, sottolinea il quotidiano catalano, riaprirebbe l’opzione Barcellona. I catalani infatti, con Brozovic tornato a Milano e ormai in piena rottura con club e tifoseria, sarebbero pronti ad approfittarne per poter acquistare il giocatore. Dall’Arabia Saudita invece non sembrano nutrire particolari preoccupazioni. I sauditi sottolineano come il debito sia precedente al momento in cui il club è stato assorbito dal Fondo PIF e quindi presto il debito sarà ripagato. Di certo la situazione va monitorata con estrema attenzione.