DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 5 luglio

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di mercoledì 5 luglio



Il calciomercato di Serie A sta entrando nel vivo. Dopo mesi sembra essere arrivata davvero a un punto di svolta la telenovela Frattesi, con l’Inter che ieri ha piazzato l’accelerata beffando tutti. Il Milan intanto continua a lavorare soprattutto in entrata e con determinati nomi ben chiari in testa. La Juve monitora la situazione in uscita, la Lazio è pronta a sbloccare il proprio mercato in entrata e la Roma studia l’offensiva per l’attaccante.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di mercoledì 5 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

8.30 – CM.IT | Pista sempre più calda per Alvaro Morata al Milan. I rossoneri attendono una risposta dallo spagnolo, che ha ricevuto anche delle offerte dall’Arabia Saudita.