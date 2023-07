Juventus, doppia tentazione turca per Kenan Yildiz | CM.IT

Il Fenerbahce punta sul bianconero per l’imminente cessione di Arda Guler, si muove anche il Besiktas

L’imminente passaggio di Arda Guler al Real Madrid apre nuove prospettive di mercato che coinvolgono anche la Juventus. Il Fenerbahce, infatti, ha intenzione di sostituire il ‘Messi turco’ con un profilo diverso, ma altrettanto giovane e con enorme talento: Kenan Yildiz.

L’attaccante di 18 anni è arrivato a Torino un anno fa a parametro zero, preferendo i bianconeri al rinnovo col Bayern e mostrando immediatamente le sue doti. Nel campionato Primavera ha siglato 11 gol e sette assist in 29 partite, andando a segno tre volte in sei presenze in Youth League.

Kenan, solo a fine stagione, ha cominciato a sommare minutaggio anche nella squadra Next Gen, come prevedeva inizialmente il progetto sportivo che lo ha convinto a scegliere la Juve. La stagione non è andata esattamente secondo quei piani e già in primavera dall’entourage del calciatore filtrò la volontà di guardarsi intorno se non fosse cambiato il panorama in vista della nuova annata. Kenan si aspetta maggiore spazio in Next Gen e un graduale inserimento in prima squadra, e se non dovessero esserci queste condizioni una sua cessione (anche in prestito) non va scartata.

Juventus, Fenerbahce e Besiktas su Kenan Yildiz

Il Fenerbahce, che già provò ad anticipare la Juve un anno fa, ha intensificato i contatti con i suoi agenti e in questi giorni si è fatto vivo un altro club turco, il Besiktas.

La Vecchia Signora fa sapere di ritenere il calciatore incedibile, ma presto ci sarà un confronto sul tema con Cristiano Giuntoli, e il piano del nuovo capo dell’area sportiva juventina sarà decisivo per la scelta finale. Kenan, che è entrato stabilmente anche nel giro della Nazionale Under 21 turca (ed è nel mirino della Nazionale maggiore tedesca grazie al suo passaporto) vuole che questa sia la stagione del suo grande salto.