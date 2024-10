Ancelotti saccheggia la Serie A: spesa da 125 milioni, la Juve nei guai

Le attenzioni del Real Madrid e di Carlo Ancelotti sulla nostra Serie A: triplo obiettivo sul mercato per il tecnico dei ‘Blancos’

Carlo Ancelotti ha sempre un occhio di riguardo per la Serie A e il calcio italiano. Il tecnico del Real Madrid si gode i suoi campioni, ma intanto guarda al nostro campionato in vista delle prossime sessioni di mercato.

I campioni d’Europa e di Spagna hanno un problema sulla corsia destra dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da Carvajal, che salterà l’intesa stagione. I radar sono puntati su Alexander-Arnold per la prossima estate, con il forte terzino del Liverpool che potrebbe arrivare a parametro zero senza il rinnovo di contratto con i ‘Reds’. In Italia piace (e tanto) Andrea Cambiaso, esterno tuttofare della Juventus di Thiago Motta, ma dichiarato incedibile da parte della ‘Vecchia Signora’. Così per la finestra di gennaio le attenzioni del Real Madrid si sono spostate anche su Kayode, talento in forza alla Fiorentina e che al momento non sta trovando lo spazio sperato sotto la gestione Palladino.

Il Real di Florentino Perez potrebbe quindi provare l’offensiva per il giovane laterale già nel mercato invernale, con il sodalizio viola che valuterebbe il suo canterano tra i 25 e i 30 milioni di euro.

I ‘Blancos’ guardano però ad altri gioielli della nostra Serie A. In attesa del rientro dall’infortunio ai legamenti del ginocchio dello scorso maggio, Giorgio Scalvini rimane nei radar delle big d’Europa e in particolare proprio del Real Madrid dell’estimatore Ancelotti. L’Atalanta non ha per il momento intenzione di privarsi del difensore, ma la prossima estate tutto potrebbe cambiare di fronte a un’offerta intorno ai 45 milioni di euro. Scalvini in Italia è stato accostato a più riprese anche all’Inter, oltre a diversi club di Premier League. Ma non finisce qui per il Real Madrid, che ha drizzato le antenne anche su Kenan Yildiz nel campionato italiano come riporta la testata iberica ‘Fichajes.net’. Il gioiellino turco è stato investito della maglia numero dieci della Juventus e sta vivendo un avvio di stagione altalenante, che però non preoccupa Thiago Motta: “Sono soddisfatto di Kenan, del suo atteggiamento e della voglia di migliorarsi ogni giorno. Mette le sue qualità al servizio della squadra“, le recenti parole del tecnico bianconero sul fantasista classe 2005.

Yildiz (valutato almeno 50 milioni di euro e che lo scorso agosto ha rinnovato il contratto fino al 2029) è un patrimonio della Juve e, come per Cambiaso, non è sul mercato nei piani della dirigenza della Continassa.