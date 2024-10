Juventus-Stoccarda, la conferenza di Thiago Motta: “Possiamo giocare anche senza Kalulu” | LIVE

La Juventus incrocia all’Allianz Stadium lo Stoccarda nel terzo match della prima fase di Champions League: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta

Vigilia di Champions League per la Juventus, che dopo la vittoria contro la Lazio in Serie A ospiterà sempre all’Allianz Stadium lo Stoccarda per la terza gara della prima fase.

Thiago Motta recupera McKennie e avrà a disposizione anche Conceicao, squalificato sabato in campionato. Niente da fare invece per Koopmeiners e Nico Gonzalez, che restano ai box. Indisponibile per squalifica anche Di Gregorio tra i pali, con Perin che partirà quindi dal primo minuto. Le parole in conferenza stampa alla vigilia di Thiago Motta: “Servirà una gara completa, è una squadra che gioca bene e pressa molto bene. Sarà una partita bella da giocare, entrambe vogliamo avere il controllo del gioco. A Lipsia ho visto un momento bellissimo, abbiamo affrontato insieme le difficoltà. Si percepiva un’energia positiva. Poi ogni gara ha la sua storia e quella di domani sarà diversa”.

“Dobbiamo superarci in tutto, anche nell’aspetto umano. Possiamo migliorare sempre e noi siamo così. Ci vuole umiltà e voglia di lavorare”.

“Pretendo le stesse cose da tutti, ma ognuno è diverso dagli altri. Possiamo giocare anche senza Kalulu”.

“Sono contentissimo del lavoro che fa Yildiz, mette la sua qualità al servizio della squadra. È un ragazzo del 2005: sono molto felice di averlo a disposizione, sia da esterno che un po’ più centralmente”.

