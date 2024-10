Thiago Motta sorride a metà: colloquio con Giuntoli e due big fuori per la Champions | VIDEO CM.IT

Juventus impegnata domani sera in Champions League nella sfida contro lo Stoccarda: le possibili scelte di Thiago Motta

La Juventus prepara la sfida di domani sera in Champions League contro lo Stoccarda, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva in Europa dopo i successi con PSV Eindhoven e Lipsia.

Thiago Motta sorride a metà nella rifinitura di questa mattina alla Continassa: l’allenatore bianconero recupera McKennie, mentre dovrà fare ancora a meno di Koopmeiners e Nico Gonzalez. Il centrocampista statunitense, che si è allenato con il solito tutore alla spalla, nel breve scorcio di allenamento dedicato alla stampa ha dimostrato di aver recuperato appieno dall’infortunio muscolare accusato in nazionale e che lo aveva messo ko per l’ultima gara di campionato contro la Lazio. McKennie è stato tra i protagonisti del torello di inizio rifinitura, non tirandosi indietro nei contrasti e scherzando anche con i compagni di squadra. Buonumore e sorrisi alla Continassa, con Cristiano Giuntoli a seguire l’allenamento a bordocampo: il capo dell’area tecnica si è intrattenuto per diversi minuti con il tecnico Thiago Motta.

Juventus-Stoccarda: Thiago Motta recupera McKennie, ancora ai box Koopmeiners

L’allenatore ex Bologna per l’occasione ritroverà Conceicao, con il figlio d’arte pronto a partire dal primo minuto dopo aver scontato la squalifica in Serie A.

Gli altri due posti nel reparto offensivo saranno per Vlahovic e Yildiz, con il gioiello turco a caccia del gol perduto: per lui in questa stagione solo una rete, la prodezza all’esordio in Champions con il PSV Eindhoven. Il numero dieci potrebbe anche spostarsi dietro il bomber serbo, con Douglas Luiz e Fagioli che sono gli altri due candidati per sostituire sulla trequarti Koopmeiners. In mediana possibile conferma per Locatelli e Thuram, con McKennie risorsa eventualmente da sfruttare a gara in corso per Thiago Motta. Nel reparto difensivo, invece, la novità potrebbe essere Danilo: il brasiliano ha convinto subentrando contro la Lazio ed è stato elogiato anche dallo stesso allenatore bianconero.

Chance sulle corsie esterne anche per Cabal (tra i migliori sabato), mentre tra i pali ovviamente non ci sarà lo squalificato Di Gregorio che sarà rimpiazzato da Perin, sempre più vicino al rinnovo contrattuale con la Juve fino al 2026.