Thiago Motta controcorrente su Yildiz e Douglas Luiz: “Orgoglioso di questa Juve”

La Juventus conquista i tre punti nel finale contro la Lazio e ritrova il successo tra le mura dell’Allianz Stadium: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta

Vittoria sudata e tre punti che arrivano nel finale per la Juventus, nel delicato anticipo dell’ottavo turno del campionato di Serie A contro la Lazio.

La Juve si sveglia nella ripresa ma non brilla, riuscendo a sfruttare solo a quattro minuti dal termine la superiorità numerica per il rosso da ultimo uomo nei confronti di Romagnoli. Un pizzico di fortuna per i bianconeri di Thiago Motta, che ritrovano la vittoria all’Allianz Stadium che mancava in campionato dalla prima giornata contro il Como: “È una vittoria importante e meritata, la Lazio è stata molto generosa e in questo momento è una squadra difficile per tutti da affrontare – esordisce l’allenatore italo-brasiliano – L’azione del gol mi è piaciuta, è stata perfetta, con i tempi giusti. Quel cross lì di Cabal è complicato per tutti da leggere. Ripeto: partita complicata dio fronte a una grande squadra”.

Thiago Motta prosegue soffermandosi sul gruppo: “Dopo l’infortunio di Bremer abbiamo parlato, c’è bisogno che tutti diano un qualcosa in più, io per primo. I ragazzi lo stanno facendo ogni giorno e sono orgoglioso di questo“.

Juventus-Lazio, Thiago Motta elogia Cambiaso: “Si esalta e trasmette positività a tutti”

Yildiz poco incisivo? La risposta di Thiago Motta alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Il primo tempo lo volevamo in modo diverso, abbiamo trovato delle difficoltà. Nel secondo tempo lo abbiamo lasciato di più sulla fascia, rimane di più in quella posizione senza aprire il campo, ma è normale che sia così. Secondo me ha fatto un’ottima partita, come il resto della squadra. È giovane, ha grande voglia di dimostrare, è sempre concentrato e si sta impegnando tantissimo per i compagni“.

Sul cambio di capitano e la scelta di consegnare la fascia a Cambiaso: “L’ho fatto perché sta dimostrando di migliorare tutti i giorni, anche in Nazionale. Gioca in posizione sempre diverse e non si lamenta mai, anzi si esalta e cresce trasmettendo positività a tutti“.

Thiago Motta va controcorrente anche sull’atteso Douglas Luiz, che non ha sfruttato appieno la chance dal primo minuto: “Ha avuto un grande atteggiamento. Come tutti commette degli errori, però mi è piaciuta molto la sua gara”. Infine L’allenatore bianconero elogia un altro brasiliano, Danilo: “Ha cambiato la partita e dato ritmo da dietro. Il suo ingresso in campo è stato molto importante. Sono contento sia per lui che per la squadra”.