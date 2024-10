Stangata per il bianconero: UFFICIALE, arriva la maxi squalifica

Maxi squalifica per il bianconero: il giudice sportivo usa il pugno duro e lo ferma per quattro giornate

Pugno duro del giudice sportivo che ha deciso di comminare una pesante squalifica al bianconero. Sono state rese note le decisioni relative alle partite dello scorso fine settimana e c’è una decisione che fa rumore: ben quattro giornate di stop in campionato.

La sanzione è stata comminata a Lamberto Magrini, allenatore del Siena Fc, dopo quanto accaduto nel derby casalingo contro il Livorno, vinto 2-1 dagli amaranto. Un successo arrivato nei minuti finali su calcio di rigore, dopo che i padroni di casa aveva raggiunto il pareggio al 78′ con Ricchi. Sette minuti dopo il penalty trasformato da Dionisi che regala tre punti e primato ai labronici. Prima però era arrivata l’espulsione di Magrini per proteste e oggi è stata resa nota la decisione del giudice sportivo e anche la motivazione.

Serie D, stangata per Magrini: la motivazione

Lamberto Magrini dovrà restare lontano dalla panchina del Siena per le prossime quattro giornate di campionato. Una decisione pesante che il giudice sportivo motiva riportando quanto è stato scritto dall’arbitro sul referto, ovvero alcune espressioni offensive che il tecnico bianconero avrebbe rivolto al direttore di gara.

Un comportamento sopra le righe che Magrini pagherà con la pesante squalifica. Lo stesso allenatore si era lamentato della direzione di gara anche nel post gara con dichiarazioni che non avevano bisogno di interpretazione: “In tutta la partita non c’è stato un solo episodio a nostro favore, tutti per il Livorno, come nelle scorse giornate”. Parole che facevano capire lo stato d’animo del tecnico che ora sarà sostituito dal vice Barbieri nelle prossime quattro giornate. Da valutare la possibilità che il club faccia ricorso per provare a ridurre la squalifica.

In campionato il Siena è terzo in classifica, a pari punti con il Seravezza Pozzi e a tre punti dallo stesso Livorno, capolista. Prima del derby i bianconeri non avevano ancora perso una partita e vantano tutt’ora la miglior retroguardia del Girone E di Serie D.