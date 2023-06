La Juve e il progetto giovani: le ultime su Kenan Yildiz | CM.IT

Il giovanissimo calciatore della Juventus Kenan Yildiz, perla della Primavera di Montero, è al centro delle voci per quanto riguarda il rinnovo

Dopo una grandissima prima parte di stagione con la Primavera, Kenan Yildiz è stato promosso nella rosa della Next Gen, la squadra della Juventus che milita nel campionato di Serie C.

Con la Primavera guidata da Paolo Montero, il 18enne trequartista tedesco, di chiare origini turche, ha collezionato, tra tutte le competizioni, trentasette presenze condite da quindici gol e sette assist. Il percorso naturale, concordato anche con l’entourage del calciatore, era quello di passare in pianta stabile nella rosa della Next Gen, cosa che è avvenuta con un po’ ritardo causando anche qualche attrito con la società bianconera. Subito rientrato dopo un colloquio tra le parti e la promozione nella squadra di Massimo Brambilla, con cui ha racimolato otto gettoni di presenza.

Kenan Yildiz e il rinnovo con la Juve: la situazione

Sotto contratto fino al 30 giugno 2025, la Juventus, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ha espresso la volontà di portare avanti il discorso con Kenan Yildiz ben oltre la scadenza naturale dell’accordo.

Intanto, come prima cosa, il calciatore verrà aggregato alla prima squadra per il ritiro estivo prima dell’inizio della nuova stagione. E, per quanto riguarda il prolungamento contrattuale, i discorsi non sono ancora iniziati, anche a causa della riorganizzazione societaria in atto con Giovanni Manna promosso direttore sportivo, in attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli come capo dell’area tecnica. Ma, come detto, tra le parti i rapporti sono ottimi, lo stesso entourage di Yildiz non ha fretta di concludere questa operazione, visto che la Juventus è stata di parola e ha mantenuto le promesse fatte appena lo prese dal Bayern Monaco. Quindi, tutto fila liscio, nonostante non ci sia stato ancora alcun colloquio per il rinnovo. Sarà tutto naturale, se ne discuterà nelle prossime settimane e, a meno di clamorosi colpi di scena, un accordo verrà trovato. Vi terremo aggiornati.