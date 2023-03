La Juve ha fatto una promessa: le ultime su Yildiz e il futuro | CM.IT

All’indomani della vittoria ottenuta sul campo dell’Inter nel derby d’Italia, la Juventus deve pensare anche al futuro di Kenan Yildiz

In casa Juventus l’entusiasmo è alle stelle per la vittoria ottenuta in casa dell’Inter di Simone Inzaghi, importantissima ai fini della classifica, col quarto posto in classifica, attualmente occupato dal Milan campione d’Italia in carica guidati da Stefano Pioli, distante adesso sette lunghezze.

Nonostante la penalizzazione di quindici punti in classifica, per l’ormai noto caso plusvalenze, i bianconeri hanno rimontato con un filotto di vittorie, intervallato dalla sconfitta contro la Roma di José Mourinho. Grandi polemiche ieri dopo la fine della gara di ‘San Siro’ per la rete di Filip Kostic, con l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi che non le ha mandate a dire: “C’è grandissima amarezza dopo una sconfitta avvenuto in questo modo. Dopo Monza ci siamo ripromessi di non parlare più, ma stasera è successa una cosa inaccettabile. È un’ulteriore mancanza di rispetto, parlare della partita mi è difficile. Mi hanno detto che non ci sono immagini, io l’ho vista in venti immagini diverse”.

Parole decisamente forti alle quali ha replicato il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri: “Ci sono delle cose oggettive, con la Salernitana era oggettiva. Non possiamo tirare fuori tutti gli episodi, altrimenti non finiamo più e io devo tornare dal mio nipotino a Torino. Siamo gli unici a non brontolare e protestare sulle decisioni arbitrali. Mi stavo innervosendo e sono andato via prima per non farmi cacciare”. A prescindere da tutto, con questi tre punti, come detto, la Juventus si è avvicinata sensibilmente alla zona Champions League. Ma, nel frattempo, dovrà pensare anche al futuro di un giovanissimo calciatore di belle speranze come Kenan Yildiz.

Yldiz, il futuro e la promesse della Juventus

Approdato alla Juventus nell’estate scorsa dal Bayern Monaco, Kenan Yildiz ha subito messo in chiaro le cose con la Primavera guidata da Paolo Montero, dimostrando di essere un calciatore già pronto per il salto nella Next Gen di Massimo Brambilla. Nella prima parte di stagione con la Primavera, il 17enne fantasista ha accumulato trenta partite realizzando quattordici gol. Uno score di alto livello. Legato da un contratto fino al 2025, al calciatore era stato ‘promesso’ dai dirigenti bianconeri il passaggio nella squadra che milita in Serie C se avesse dimostrato di poterci stare. Cosa che è, puntualmente, avvenuta, ma l’innesto in pianta stabile nella rosa di Brambilla non è avvenuto nei tempi in cui se lo aspettavano.

E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, in una riunione tenuta nelle scorse settimane con i responsabili del settore giovanile della Juventus, ha espresso tutta la sua delusione. Nel frattempo, Yildiz è stato convocato per gli ultimi due impegni di campionato, giocando anche spezzoni di partita contro la Pro Vercelli e la Pro Patria. Dunque, adesso pare che la Juve abbia intenzione di mantenere la promessa fatta a suo tempo. Accontentando Yildiz, desideroso di crescere, fino ad arrivare alla prima squadra, con la Juventus. In ogni caso, nel caso in cui le cose dovessero cambiare da qui alla fine della stagione, il club torinese potrebbe perdere il calciatore, che ha tanti club sulle sue tracce. Situazione da monitorare, decisivi saranno i prossimi mesi, con la Next Gen.