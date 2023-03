Inzaghi è una furia: “Così è inaccettabile, pretendiamo rispetto”

Inter-Juventus, sfogo di Simone Inzaghi al termine della gara: “Pretendiamo rispetto, è inaccettabile”

Un Simone Inzaghi tremendamente amareggiato e arrabbiato quello che si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ al termine della sfida tra Inter e Juventus, che si è conclusa con la vittoria dei bianconeri con il gol di Kostic.

EPISODIO GOL – “C’è grandissima amarezza dopo una sconfitta avvenuto in questo modo. Dopo Monza ci siamo ripromessi di non parlare più, ma stasera è successa una cosa inaccettabile. E’ un ulteriore mancanza di rispetto, parlare della partita mi è difficile. Mi hanno detto che non ci sono immagini, io l’ho vista in venti immagini diverse”.

GARA – “Inaccettabile il gol che l’Inter ha subito in questo modo. Così non lo posso accettare, mi è difficile parlare della partita ed è troppo grave quello che abbiamo visto e quello che è successo.

SFIDARE LA JUVE – “Abbiamo fatto tante partite contro la Juventus e sapevamo che le ripartenze sono una delle loro caratteristiche principali. Siamo stati anche bravi. A fine primo tempo i ragazzi hanno visto tutto, ma sono stati bravi a rimanere in partita. Stiamo parlando di una partita che è chiaramente viziata e che ci fa fare un passo indietro nella nostra corsa in campionato”.

MODULO – “Il passaggio a 4 dietro? Fatto nelle ultime partite, dovevamo recuperare lo svantaggio. Per questo ho messo Correa come trequartista, è un’opzione che stiamo provando. Il nostro modulo e le nostre giocate sono quelle del 3-5-2, abbiamo creato situazioni interessanti ma non siamo riusciti a pareggiare”.

DIFFERENZA DI APPROCCIO CON LA CHAMPIONS – “Stasera a differenza di altri momenti e altre partite non ci sono state sbavature, c’è stata da parte della terna. Vero che in determinate gare ci sono stati errori che in Champions non ci sono stati. Per l’atteggiamento di oggi non ho nulla da dire alla squadra”.