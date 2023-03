Allegri replica a Inzaghi: “Sono cose oggettive”. Di Maria out? C’è un motivo

La Juventus vince tra le polemiche a San Siro contro l’Inter. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

Derby d’Italia ad alta tensione tra Inter e Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri alla fine la spunta grazie al sinistro vincente di Kostic, viziato dal presunto fallo di mano di Rabiot.

Il tecnico bianconero nervoso nel finale di gara: uscito dal campo dopo una punizione in favore degli avversari, ha seguito gli ultimi minuti sull’uscio del tunnel negli spogliatoi. Inzaghi si arrabbia per l’episodio incriminato e Allegri risponde alle proteste dei nerazzurri: “Ci sono delle cose oggettive, con la Salernitana era oggettiva. Non possiamo tirare fuori tutti gli episodi, altrimenti non finiamo più e io devo tornare dal mio nipotino a Torino… Siamo gli unici a non brontolare e protestare sulle decisioni arbitrali. Sono andato via per non farmi cacciare“, sottolinea l’allenatore livornese in conferenza stampa. Allegri si sofferma anche sulla classifica. “All’inizio dopo la penalizzazione ci siamo posti die mini obiettivi, adesso vogliamo fare più punti possibili per scalare posizione. Piaccia o non piaccia sul campo abbiamo fatto 56 punti. Dobbiamo fare i punti per entrare in Champions League: alle altre cose pensa la società”.

Inter-Juventus, Allegri: “Sul campo abbiamo 56 punti. Tendinite per Chiesa”

Allegri promuove la prestazione della sua Juventus, virtualmente a +6 sull’Inter e a +8 sul Milan dietro l’irraggiungibile Napoli: “Abbiamo fatto un’ottima partita contro una grande squadra. Cuore e passione ci vogliono in tutte le cose, ma stasera anche tecnicamente abbiamo fatto bene. Nella ripresa però dovevamo chiuderla”.

Il tecnico bianconero fa il punto sulle condizioni di Chiesa: “Ha una tendinitite e deve gestirla, ha sentito un po’ di fastidio. Peccato perché prima aveva fatto un’azione meravigliosa”. Allegri conclude parlando del mancato ingresso di Di Maria e applaude la partita di Fagioli rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Angel non stava benissimo, non volevo rischiare di perderlo un mese. La partita si era messa in un certo modo e non era il caso che rincorresse gli avversari viste le sue sue condizioni fisiche. In caso di bisogno sarebbe entrato. Fagioli meritava la Nazionale? Ha fatto un’ottima gara, anche Vlahovic ha giocato la miglior partire da quando è alla Juve. Posso citare anche Locatelli e Kostic, ma tutti davvero hanno fatto molto bene stasera”.