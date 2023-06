La Juventus e il gioiellino Yildiz: ecco cosa sta succedendo | CM.IT

Kenan Yildiz è destinato a diventare uno dei protagonisti del futuro della Juventus. E si parla di possibile rinnovo

La Juventus ha chiuso la questione extra campo con l’accordo sul patteggiamento con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, mentre è in attesa di capire cosa deciderà l’Uefa di Ceferin sulle coppe europee.

Nel frattempo, però, si muove anche per programmare il futuro prossimo. Iniziando dal direttore sportivo che dovrà ribaltare una squadra che non ha soddisfatto in questi due anni di nuova gestione di Massimiliano Allegri. In primis, toccherà capire chi guiderà dalla panchina i giocatori in campo. Il livornese ha ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro a stagione più bonus e, nonostante le moltissime critiche ricevute, potrebbe davvero essere confermato, anche per una questione economica. Se, invece, si dovesse trovare un accordo, si potrebbe cambiare allenatore. Ma tutto verrà deciso, come detto, dopo l’ingaggio del nuovo uomo mercato, con Cristiano Giuntoli del Napoli in pole position.

Legato da un contratto valido fino al 2024 al Napoli, con una clausola rescissoria da 8 milioni di euro, il dirigente sta cercando l’accordo per liberarsi dal vincolo col presidente Aurelio De Laurentiis. Ma la situazione non è semplice e le parti continuano a trattare. Tutto questo incide, com’è normale che sia, anche nelle prossime mosse della Juventus sul calciomercato. Oltre a salutare i vari Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Leandro Paredes, potrebbe perdere anche Dusan Vlahovic, concretamente nel mirino del Bayern Monaco. E, per il futuro si punta sui giovani prodotti del vivaio, come Fagioli, Miretti, Soulé, Iling-Junior e gli altri. E attenzione anche a Kenan Yildiz.

La Juventus blinda Yildiz: le ultime sul rinnovo

Nel corso della stagione, c’è stato un momento di tensione tra la Juventus e Kenan Yildiz, desideroso di avere spazio anche nella squadra Next Gen che ha disputato il campionato di Serie C. Nella Primavera guidata da Paolo Montero, il 18enne fantasista ha realizzato 11 gol, impressionando per qualità e continuità. Sotto contratto fino al 2025, nelle ultime ore si è parlato anche di una possibile blindatura con un nuovo accordo. Ma, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non sono stati mossi passi concreti per un eventuale prolungamento, visto che la Juve è in pieno riassetto societario. Di certo, la volontà esiste e il progetto è quello di fargli assaporare anche la prima squadra, almeno nella parte iniziale della prossima stagione. Per ora, però, tutto procede serenamente e Yildiz si prepara ad affrontare la sua seconda stagione in bianconero.