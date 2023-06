Vlahovic ceduto in diretta: “Non è così caro”

L’attaccante serbo potrebbe essere sacrificato dalla Juventus la prossima estate per ragioni economiche

E’ vero che, con il patteggiamento con la Procura Federale dello martedì, la Juventus ha raggiunto un primo risultato importante in merito alle vicende extra campo che avevano coinvolto il club negli ultimi mesi. Allo stesso tempo, però, non sarà comunque facile programmare un mercato ambizioso la prossima estate.

Il club bianconero, a causa della penalizzazione pari a 10 punti subita in campionato, non disputerà infatti la prossima Champions League. Un verdetto amaro per la dirigenza della Juve, la quale sarà dunque costretta a fare a meno degli introiti derivanti dall’Uefa. Insomma, non è a questo punto da escludere un mini ridimensionamento della rosa di Massimiliano Allegri, la quale potrà perdere sul mercato alcuni dei suoi pezzi migliori.

Come raccontato settimana scorsa, in attesa di scoprire cosa accadrà con Rabiot, non verrà rinnovato il contratto in scadenza di Angel Di Maria. Tra i big, chi invece è certo di rimanere, è Paul Pogba, alla ricerca del riscatto dopo un’ultima stagione tormentata dagli infortuni. Chi potrebbe partire per consentire alla Juve di incassare un bottino di tutto rispetto è Dusan Vlahovic, principale indiziato all’interno della rosa insieme a Federico Chiesa.

Calciomercato Juve, Vlahovic al Bayern Monaco: “Opzione concreta”

Tra i club cui Vlahovic è stato accostato nell’ultimo periodo, oltre a Real Madrid e alle big di Premier League, c’è sicuramente il Bayern Monaco.

Del club tedesco come opzione per il centravanti serbo si è dunque discusso questo pomeriggio su Calciomercato.it in onda su TV Play con Tobias Altschäffl, caporedattore di ‘Sport Bild’. Per il giornalista, a fare la differenza rispetto ad altri candidati per l’attacco del club bavarese, potrebbe essere il prezzo ‘accessibile’ dello juventino che si aggira sugli 80 milioni di euro.

Queste le sue considerazioni espresse in diretta: “Credo ci sia questa possibilità, il Bayern Monaco sta sicuramente cercando un numero nove. Harry Kane non è un profilo che può rientrare per ragioni economiche, Vlahovic può essere un’opzione concreta. Al Bayern è tornato Rummenigge ed ha un’ottima relazione con la Juventus. Vlahovic non è così caro come altri attaccanti in circolazione, è un ottimo attaccante, segna tanto ed è giovane. Potrebbe essere il prossimo numero nove, la soluzione per l’attacco di Tuchel”.