Di Maria e la Juventus sempre più lontani: ecco il motivo | CM.IT

Crescono i dubbi sul futuro di Angel Di Maria alla Juventus: alle perplessità del calciatore si aggiungono le riflessioni del club

Nell’incertezza che regna in casa Juventus, con tutti i programmi condizionati da quel che sarà l’esito definitivo dei vari procedimenti in corso, c’è comunque la necessità di definire la posizione di alcuni calciatori in scadenza di contratto.

A tenere banco, oltre al futuro di Adrien Rabiot – tra i migliori dell’annata complicata dei bianconeri – c’è quello di Angel Di Maria. L’argentino è legato alla società piemontese da un accordo fino al 30 giugno 2023 e le parti stanno riflettendo sul continuare insieme o meno anche nella prossima stagione.

Come raccontato da Calciomercato.it, da alcune settimane il calciatore e il suo entourage hanno iniziato ad avere qualche dubbio sull’opportunità di legarsi ancora alla Juventus, soprattutto in considerazione del tipo di gioco espresso. Riflessioni che sono aumentate dopo la sfida di Europa League persa contro il Siviglia, quando Di Maria mostrò tutta la sua frustrazione per la sostituzione decisa da Allegri.

Come anticipato dalla nostra redazione, proprio la scelta della società sul tecnico livornese è dirimente per un Di Maria che non è affatto soddisfatto della posizione in cui è stato impiegato in campo.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Di Maria

Ad un Di Maria insofferente e in dubbio se continuare o meno la sua esperienza a Torino, si accompagna una Juventus che sta riflettendo sull’opportunità di dare seguito al rapporto con il Fideo.

Aggiornamento #Juventus–#DiMaria: sempre più difficile la permanenza. La crescente insofferenza del giocatore, si aggiunge alle valutazioni del club, tra possibile mancato accesso alle coppe europee e la necessità di abbassare il monte ingaggi @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) May 25, 2023

In particolare, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la società sta valutando se proporre o meno il rinnovo a Di Maria, considerando anche la possibilità di non partecipazione alle prossime coppe Europee e la necessità di ridurre il monte ingaggi. Una decisione definitiva non è ancora arrivata, ma i dubbi sul futuro bianconero dell’argentino crescono da entrambe la parti e la permanenza è sempre più difficile.