Juventus, Di Maria tra rinnovo e dubbi sul futuro | CM.IT

Angel Di Maria è un pilastro della Juventus di Allegri e i bianconeri sono al lavoro, da tempo, per prolungare il contratto

La sconfitta patita contro l’Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, brucia ancora, inevitabilmente, in casa Juventus. Il primo obiettivo stagionale è svanito, adesso per salvare la stagione restano l’Europa League, dove i bianconeri se la vedranno in semifinale contro il Siviglia, ed entrare nei primi quattro posti della classifica di Serie A.

E non sarà per niente semplice, vista la concorrenza di Milan, Roma, Inter e Atalanta che inseguono a pochissimi punti di distanza. In ogni caso, le ultime quattro battute d’arresto, tra quelle in campionato contro Lazio, Sassuolo e Napoli e quella, appunto di Coppa Italia, hanno messo, nuovamente, in mostra i tanti limiti della squadra di Massimiliano Allegri. Le lunghe assenze dei vari Paul Pogba e Federico Chiesa, tra gli altri, non possono essere più un alibi e le prestazioni decisamente insufficienti sono lì a dimostrare che il progetto dell’allenatore livornese, fino a questo momento della stagione, è stato di molto sotto le aspettative.

La posizione di Allegri, nonostante tutto quello appena detto e i nervosismi esplicitati negli spogliatoi del ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dallo stesso Allegri e nel finale di gara contro il Napoli del vice Marco Landucci, non viene, ad oggi, messa in discussione dalla società presieduta da Gianluca Ferrero. È chiaro che, in questo momento, il club sta lavorando sugli aspetti extra campo, sui processi e i deferimenti della procura federale. Ma la situazione sul terremo di gioco inizia ad essere davvero preoccupante e potrebbe incidere anche sul calciomercato futuro.

La Juve lavora sempre al rinnovo di Di Maria: le ultime

E potrebbe riguardare anche quello di Angel Di Maria. Nonostante stia cercando di trascinare la squadra fuori dalle sabbie mobili, cosa che ha fatto soprattutto alla ripresa dopo il Mondiale vinto in Qatar con l’Argentina, le immagini del ‘Fideo’ in campo contro l’Inter hanno messo in mostra una certa desolazione e insoddisfazione per quanto riguarda la prestazione della squadra. È apparsa palese, soprattutto nella ripresa, un po’ di rassegnazione per quello che era l’atteggiamento in campo, visto le pochissime, se non nessuna, occasioni avute per rimettere in sesto la gara.

E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nonostante i contatti siano costanti e i rapporti ottimi con la Juventus, questa cosa porta ad alcune riflessioni anche in ottica futura. Di Maria è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, a Torino si trova benissimo e potrebbe anche decidere di restate senza la sicurezza di partecipare alle coppe europee, con vista sulla Copa America 2024. Ma, per ora, non c’è nulla di definito e qualche dubbio inizia a fare capolino.