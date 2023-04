Allegri contro l’Inter, fine gara infuocato: le frasi negli spogliatoi

Non poteva mancare la coda polemica in Inter-Juventus, il duro sfogo di Allegri contro i nerazzurri a partita conclusa

Per una volta, Inter-Juventus non ha risentito di particolari contestazioni arbitrali. Anzi, la direzione di gara di Doveri è stata piuttosto positiva, in una partita come sempre spigolosa ma che il fischietto della sezione di Roma ha tenuto in mano saldamente. Anche agevolato dall’assenza di episodi eclatanti. Ma anche in questo caso c’è stata una coda polemica piuttosto accesa che ha riguardato il tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Ci sono stati momenti di tensione al rientro negli spogliatoi al fischio finale. Non si sa bene da che cosa scaturiti, sta di fatto che l’allenatore livornese ha avuto da ridire nei confronti di squadra e dirigenza nerazzurri con uno sfogo piuttosto impetuoso indirizzato a Baccin, Marotta e a tutto l’ambiente. Palesando un nervosismo che conferma quanto accaduto, ad esempio, al termine della gara di domenica sera contro il Napoli. Il momento è piuttosto complicato e Allegri e i suoi avvertono la pressione.

Inter-Juventus, Allegri ne ha anche per i suoi: la ‘richiesta’ ai giocatori

La questione non si è esaurita lì e Allegri, molto deluso e arrabbiato, ha proseguito il suo lungo sfogo negli spogliatoi con la sua squadra.

Ci sono stati rimproveri molto accessi per la sconfitta e per la brutta prestazione. Ad Allegri decisamente non è andato giù il modo in cui la Juventus si è arresa all’Inter, perdendo l’occasione di disputare la finale di Coppa Italia. L’allenatore si è poi rivolto ai suoi giocatori chiedendo una reazione d’orgoglio nel finale di stagione, provando a chiudere il campionato nel migliore dei modi. Desiderando, sostanzialmente, arrivare a tutti i costi davanti ai rivali per una questione di principio.