Minacce choc negli spogliatoi, nuove squalifiche dopo Juve-Napoli

Al rientro nel tunnel dello Stadium il grave episodio tra Landucci e Spalletti, segnalato dagli ispettori federali

Juve-Napoli non è finita con il triplice fischio dell’arbitro Fabbri. La panchina bianconera, nonostante le parole di Allegri nel postgara che ha fatto i complimenti al direttore di gara, non ha gradito alcune decisioni. Soprattutto quella di annullare il gol di Di Maria per il fallo a inizio azione di Milik su Lobotka. E la tensione anche nel tunnel è diventata palpabile.

A riportare l’episodio molto grave è ‘La Stampa’, che racconta appunto della coda al rientro negli spogliatoi. Nei corridoi dell’Allianz infatti, il vice di Allegri Marco Landucci avrebbe rivolto a Luciano Spalletti questa frase: “Pelato di me..a, ti mangio il cuore”. Un epiteto che sarebbe stato rilevato distintamente da uno degli ispettori della Procura Federale. Landucci – spiega il quotidiano – era “visibilmente contrariato dalle decisioni arbitrali”. Poi i due – l’allenatore in seconda bianconero e Spalletti – “si venivano a trovare a circa un metro di distanza l’uno dall’altro”, con l’accaduto che sarebbe stato “interamente rilevato in maniera chiara e inequivocabile dagli ispettori federali”. Da verificare la presenza o meno di questo episodio negli atti e i referti a disposizione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, con le decisioni e il comunicato attesi per oggi.

Juve-Napoli, rischia anche la curva bianconera per i cori contro i napoletani

Conseguenze possibili anche per i tifosi bianconeri visto che gli 007 della Procura Federale hanno colto e segnalato anche dei cori intonati durante la partita dal settore “Tribuna Sud Primo e Secondo Anello” contro il presidente della FIGC Gravina.

Ma soprattutto sarebbero stati segnalati anche dei cori di discriminazione territoriale rivolti ai napoletani. Tutto scritto nel referto arbitrale, ricordando che la Tribuna Sud dell’Allianz è già scampata alla squalifica dopo i cori razzisti a Lukaku. Il rischio è ovviamente quello di recidiva. Per quanto riguarda Lazio-Torino, invece, non sarebbero stati ravvisati e quindi segnalati i ‘buu’ razzisti. Non è escluso che venga comunque richiesto un supplemento di indagine.