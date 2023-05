Di Maria arrabbiato, i dubbi aumentano: ecco cosa sta succedendo | CM.IT

Angel Di Maria è in scadenza di contratto a giugno, ma sta parlando con la Juve per il rinnovo. Decisivo sarà Allegri

L’eliminazione patita nella semifinale di Europa League, per mano del Siviglia di José Luis Mendilibar e degli ex ‘italiani’ Suso e Lamela, brucia ancora, e non potrebbe essere altrimenti, in casa Juventus.

Questa sera, alle 20.45, la squadra guidata da Massimiliano Allegri avrà l’occasione di rifarsi in campionato, dove per la trentaseiesima giornata della Serie A affronterà l’Empoli di Paolo Zanetti lontano dalle mura amiche. Ma è anche la giornata della nuova penalizzazione che arriverà dalla corte d’appello federale che andrà ad influire sulla classifica del campionato in corso e, di conseguenza, sulle squadre che si qualificheranno alla prossima edizione delle tre coppe europee: Champions, Europa e Conference League.

In queste settimane, però, si è parlato, moltissimo, anche del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Nella conferenza stampa di ieri, l’allenatore livornese ha espresso pochissimi dubbi su quello che sarà il suo futuro: “Ho parlato con la proprietà, gli ho espresso i miei pensieri come faccio sempre. Quotidianamente mi confronto con Calvo e Scanavino. Ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto concerne la mia scelta. Non sono nella testa degli altri, decido per me. Per il resto vedremo. Io posso dire solo quali sono le mie intenzioni”. Parole chiare che potrebbero incidere, e non poco, anche sulla permanenza dei giocatori attualmente presenti nella rosa bianconera.

Di Maria, i dubbi aumentano. Ma si continua a parlare di rinnovo

Lo scorso 28 aprile, quando si parlava di fumata bianca vicina e dettagli da sistemare, vi abbiamo illustrato, di contro, tutti i dubbi che Di Maria ha in questo momento, tutti di carattere tecnico e tattico. Nonostante tra le parti i rapporti siano ottimi e la trattativa prosegua, come detto dallo stesso calciatore in conferenza stampa, la reazione avuta al momento del cambio nella sfida di Siviglia di giovedì scorso, rende ancora più evidente la situazione del fuoriclasse argentino. E questo incide, riportano nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche sull’eventuale prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza il 30 giugno prossimo. Presenza nelle coppe europee a parte, la direzione tecnica della squadra, con Allegri attualmente al timone, diventa dirimente per un Di Maria descritto come decisamente arrabbiato per la piega che ha preso la stagione, sacrificato in un ruolo non suo. Dunque, momenti di riflessioni, in attesa di capire se davvero Allegri sarà ancora al timone della Juventus.