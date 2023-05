DIRETTA Empoli-Juventus, conferenza Allegri: “Ho parlato con Elkann” LIVE

Vigilia del match tra Empoli e Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico bianconero Massimiliano Allegri

In attesa del verdetto di domani sul filone plusvalenze da parte della Corte Federale d’Appello, la Juventus prepara il posticipo di domani sera sul campo dell’Empoli.

Il clima non è dei migliori alla Continassa dopo l’amara eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia, con Massimiliano Allegri finito nuovamente sul banco degli imputati e la cui conferma sulla panchina bianconera è tornata in discussione. L’allenatore della Juve, alla vigilia della gara del ‘Castellani’, è intervenuto in conferenza stampa.

“Servirà una reazione dopo l’eliminazione, abbiamo da difendere il secondo posto e sarebbe comunque un risultato importante visti gli ultimi due anni dove siamo arrivati due volte quarti”.

”Confronto con Elkann? Ho parlato con la proprietà, gli ho espresso i miei pensieri come faccio sempre. Quotidianamente mi confronto con Calvo e Scamnavino. Parlare del futuro adesso non ha senso, sul campo siamo secondi e varrebbe la qualificazione in Champions. Poi non possiamo decidere quello che succede fuori e dobbiamo aspettare i verdetti. Mancano 15 giorni alla fine della stagione e dobbiamo essere concentrati nel finire bene il campionato”.

