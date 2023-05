Giuntoli-Juventus, la clausola blocca tutto: De Laurentiis, per ora, resta fermo | ESCLUSIVO

Si complica il passaggio di Giuntoli alla Juventus: il ds azzurro ha una clausola alta. Ipotesi bianconera solo nel 2024

Nelle scorse ore, Calciomercato.it vi ha spiegato in anteprima, a dispetto di voci galoppanti come il passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus fosse in stand by a causa di un atteggiamento ‘ostruzionistico’ di Aurelio De Laurentiis.

Le informazioni postate qui nella giornata di sabato hanno condotto a dettare un filo che oggi ha trovato spazio su tutti i principali organi di informazione. De Laurentiis ha detto a Giuntoli che accetterebbe di lasciarlo andare prima della scadenza del 2024 solo a patto che vada all’estero. Al momento, non ci sono margini per un’ipotesi italiana: siano esse la Juventus o la Lazio per Giuntoli.

Giuntoli-Juventus, ipotesi 2024 per bypassare la clausola

Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, la possibilità per Giuntoli di andare alla Juventus dimettendosi da ds del Napoli prima dello scadere del contratto è bloccata da una clausola.

Per liberarsi dal Napoli prima della scadenza del 2024, Giuntoli (e quindi la squadra che lo ingaggerebbe) dovrebbe pagare una penale molto alta. Questo è il limite che mette in fermo la soluzione dimissioni. Le fonti contattate da Calciomercato.it si affrettano a spiegare che il ds, se questa resterà la posizione di De Laurentiis, potrebbe ritrovarsi anche a lavorare un ultimo anno a Napoli. Poi, il saluto al capoluogo partenopeo.

Resta un punto: Giuntoli ha dubbi sulla possibilità di potenziare questa squadra, seguendo i parametri voluti da De Laurentiis.

Inoltre, si va tratteggiando anche un altro scenario. La promozione interna di Manna come nuovo ds bianconero potrebbe rappresentare una soluzione transitoria per far approdare, poi, Giuntoli a Torino nella stagione 2024/25. Da quella stagione è più semplice pensare che si saranno anche diradate le nubi legate alle questioni di giustizia sportiva.

Anche per questo, tutto il calcio sta vivendo con grande attesa il giudizio della Corte Federale ed i successivi sviluppi attesi per il mese di giugno.