Mancini o Allegri, scelta già fatta per il dopo Fonseca

Mancini o Allegri in caso di esonero di Paulo Fonseca, scelta già fatta per il Milan. Le ultime novità sulla panchina dei rossoneri

Un inizio di stagione piuttosto complicato, la svolta nel derby ed il nuovo stop di Firenze. I primi mesi al Milan di Paulo Fonseca sono caratterizzati da alti e bassi, ma in Champions League i rossoneri si sono rialzati contro il Bruges dopo le due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Ad ogni nuovo passo falso il tecnico portoghese ex Roma e Lille torna in discussione. A tenere banco in casa rossonera è anche il rapporto con i due big Theo Hernandez e Leao. Per questi motivi la sua panchina è già in discussione e si parla dei possibili sostituti. Su Fonseca, infatti, incombe l’ombra di Massimiliano Allegri, ma anche quelle di Maurizio Sarri ed Igor Tudor. Per i tifosi rossoneri la scelta è già fatta.

Milan, Allegri se salta Fonseca: il verdetto dei tifosi

Nel sondaggio lanciato da Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale allenatore sarebbe il sostituto ideale di Fonseca in caso di esonero.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! I rumors non si spengono sul futuro di #Fonseca: se il #Milan dovesse decidere per l’esonero, chi tra questi due allenatori sarebbe il sostituto ideale? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 22, 2024

Stravince l’ex Massimiliano Allegri davanti a Roberto Mancini, già in bilico da Commissario Tecnico dell’Arabia Saudita. Il 69,7% dei votanti ha scelto l’ex Juve, mentre il 30,3% delle preferenze sono per il tecnico ex Inter. In ogni caso, come anticipato, attenzione anche alle piste Sarri e Tudor. Tutto dipenderà dai prossimi risultati di Fonseca.