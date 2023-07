UFFICIALE – Izzo al Monza, dedica a Berlusconi: “Un grande campionato per lui” | VIDEO CM.IT

Tutto confermato: il Monza riparte da Armando Izzo in difesa. Contratto triennale per l’esperto difensore che arriva dal Torino

Tra i protagonisti della scorsa stagione, Armando Izzo sarà ancora leader della difesa del Monza: pochi minuti fa il comunicato ufficiale da parte del club brianzolo.

Il Monza riparte ancora da Armando Izzo. Pochi minuti fa il club brianzolo ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo del difensore classe ’92 che ha firmato un contratto triennale con il club brianzolo, dunque fino al 30 giugno 2026. Nella scorsa stagione, l’ex Avellino ha giocato trenta partite in campionato con il Monza, contribuendo alla conquista della storica salvezza in Serie A.

Da giorni la trattativa era stata definita e questo pomeriggio è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del Monza che spiega: “Il difensore ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2026. Arrivato al Monza in prestito nell’ultimo giorno del mercato estivo 2022, nella scorsa stagione Izzo è stato uno dei grandi protagonisti dello splendido campionato della squadra di Raffaele Palladino, collezionando 31 presenze e un gol”.

Calciomercato Monza, ufficiale l’ingaggio di Izzo

“Grinta, carisma ed esperienza: il Monza riabbraccia uno dei suoi leader, un vero uomo spogliatoio, e questa volta lo fa a titolo definitivo. Bentornato Armando!” termina la nota del club brianzolo.

“Sono molto felice, mi sono trovato bene al Monza e sono contento di aver firmato” ha dichiarato Izzo subito dopo la firma ai microfoni di Calciomercato.it. “Il rapporto con Galliani, che è una persona incredibile, i miei compagni e l’amore che mi hanno dimostrato i tifosi mi hanno spinto a tornare. Con Galliani ho sempre parlato, era fiducioso e voleva che tornassi al Monza: alla fine ci siamo riusciti e non vedo l’ora di iniziare il campionato”.

🎥 Armando #Izzo dopo la firma: “Al #Monza è tutto magico, è bellissimo. Sono felice di tornare. #Galliani è incredibile e ha sempre avuto fiducia. #Berlusconi ci manca: faremo un grande campionato per lui. #Inter? Fortissima ma ce la giocheremo senza paura” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/BpoVzwu18N — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 5, 2023

“Obiettivo? Vogliamo fare una grande stagione e ripetere il campionato scorso anche se non sarà facile. Qui al Monza è bellissimo, è tutto magico. Ho un grande rapporto con tutti. Tutti vorrebbero andare in Nazionale: io sono arrivato qui con grande fame e voglio ripetermi. Con i miei compagni vogliamo dare battaglia in ogni partita. Esordio? L’Inter è una squadra fortissima, però ce la giocheremo senza timore e senza paura. Anche noi siamo una squadra forte che gioca un ottimo calcio. La prepareremo al meglio, il mister è bravissimo a preparare questo genere di partite”.

Infine, impossibile non rivolgere un pensiero al compianto patron Berlusconi: “Il presidente ci manca e mancherà a tutti. Era un grande uomo ed è stato il presidente che ha vinto più trofei nella storia del calcio. Dobbiamo fare un grande campionato per lui e per ricordarlo nel migliore dei modi”.