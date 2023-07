Galliani e Palladino in pressing: Allegri però non cambia idea | CM.IT

Galliani non alza bandiera bianca e rilancia sul mercato: Gagliardini vicino, il Ceo del Monza guarda anche in casa Juventus

Adriano Galliani si è rimesso in pista dopo il grave lutto che ha colpito il Monza con la perdita del patron Silvio Berlusconi. Questo sarà il primo mercato dell’Ad brianzolo senza lo storico presidente, con l’ex dirigente del Milan che nei giorni scorsi ha allontanato con forza le voci che vogliono il club controllato da Fininvest in altre mani con l’entrata in scena di un nuovo proprietario.

Il budget per forza di cose sarà ridotto e più contenuto rispetto al passato, considerando anche gli oltre 40 milioni di euro già spesi per il riscatto obbligatorio di capitan Pessina, Pablo Marì, Petagna, Caprari e Cragno. Fantasia, ingegno ed esperienza però non mancano al Ceo del Monza, che dopo Cittadini e il ritorno di Izzo potrebbe presto chiudere a parametro zero l’ingaggio di Gagliardini. Giovedì il vertice tra l’ormai ex Inter e il suo agente, con il pressing di Galliani che dovrebbe andare a buon fine entro la fine di questa settimana. C’è fiducia a Monzello per l’arrivo di Gagliardini in mediana, uomo di esperienza per Palladino dopo la fine del prestito di Stefano Sensi. Inter e Monza non hanno trovato l’accordo economico per il talento ex Sassuolo: niente sconto per Galliani (i nerazzurri avrebbero registrato una minusvalenze a bilancio), con il giocatore che per il momento inizierà il ritiro alla corte di Simone Inzaghi in attesa di una nuova sistemazione. Per Sensi c’è anche l’ipotesi estero, con il Real Betis che ha chiesto informazioni dopo aver sondato lo stesso Gagliardini.

Calciomercato Juventus, Allegri chiude le porte al ritorno di Rovella al Monza

Intanto Galliani, a margine dell’evento di venerdì a Rimini per l’apertura ufficiale del calciomercato estivo, ha avuto modo di confrontarsi con Beppe Riso anche di Nicolò Rovella, che tornerà a Torino dopo il prestito secco dell’ultima stagione in Brianza.

L’Ad monzese ha voluto capire i margini di manovra per un ipotetico ritorno in maglia biancorossa del giovane centrocampista, stimato ed elogiato a più riprese da Palladino dopo l’ottimo rendimento sciorinato nell’ultima stagione. Come raccolto da Calciomercato.it, però, la Juventus vuole puntare su Rovella e anche Allegri di recente ha ribadito la propria fiducia nell’ex Genoa. Scenario sposato con il nuovo capo dell’area tecnica Giuntoli, mentre il club bianconero ha inoltre risposto picche alla Lazio sull’inserimento del calciatore classe 2001 nell’affare per Milinkovic-Savic. Ad oggi quindi, nonostante il forte apprezzamento di Galliani e Palladino, il futuro di Rovella si chiama Juve.