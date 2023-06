Scatto Galliani: triplo colpo e un esubero dall’Inter | CM.IT

Si sblocca il mercato del Monza: Galliani in azione per accontentare le richieste di Palladino

Il Monza ha praticamente chiuso per Cittadini dell’Atalanta e non si ferma sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino in vista della prossima stagione.

Il giovane tecnico ha terminato questa settimana a Coverciano le lezioni per il patentino Uefa Pro (il cosiddetto ‘Master’ per allenatori), restando comunque sempre a stretto contatto con la dirigenza e Galliani sulle strategie per il mercato. Cittadini in attesa del via libera definitivo – da limare la formula tra prestito secco o con diritto di riscatto e controriscatto – nei prossimi giorni è atteso a Monza per le visite mediche e l’ufficialità del trasferimento. In chiusura sempre nel reparto arretrato anche il ritorno in Brianza di Armando Izzo, fedelissimo di Palladino. Il mister campano ha spinto per riavere con sé l’esperto difensore, colonna dello scacchiere biancorosso nell’ultima stagione e amatissimo dai tifosi dell’U-Power Stadium. Negoziati ormai avviati con il Torino e fumata bianca in arrivo: al patron granata Cairo andranno poco più di 3 milioni di euro, rispetto alla richiesta iniziale di 5 milioni. Per Izzo pronto un triennale da 3 milioni di euro complessivi.

Calciomercato Monza, Galliani accelera per Gagliardini

Il Monza non si ferma e stringe i tempi anche per Roberto Gagliardini, svincolato a partire da domani dopo la scadenza del contratto con l’Inter e ai margini nell’ultima stagione nella formazione di Inzaghi.

Ieri in centro a Milano il 29enne centrocampista è stato intercettato con il suo agente Riso da Calciomercato.it: “Per il momento nessuna novità”, il dribbling del procuratore sul futuro del suo assistito dopo il vertice in cui si è parlato dell’offerta del Monza di Galliani. Pressing iniziato nei mesi scorsi e che ha avuto un’accelerata nelle ultime ore dopo i contatti con il Ceo brianzolo. Galliani ha messo sul piatto un contratto fino al 2026 a poco meno di 3 milioni di euro lordi all’anno, in linea con l’ingaggio che il giocatore ex Atalanta percepiva all’Inter. Gagliardini – sondato anche all’estero e in particolare dal Real Betis in Spagna – si è preso qualche giorno di tempo per decidere sulla proposta del Monza, ma tutti gli indizi portano verso il sì del centrocampista classe ‘94 e anche da Monzello filtra fiducia sulla buona riuscita dell’operazione.