Summit a Milano tra Gagliardini e il suo agente Riso | VIDEO ESCLUSIVO

Il centrocampista è a caccia di una nuova sistemazione dopo l’addio all’Inter. Per ora sondaggio di Monza e Real Betis

Summit di mercato in un hotel del centro tra Roberto Gagliardini e il suo agente Beppe Riso. Il centrocampista e l’Inter si sono detti addio da tempo decidendo di non rinnovare il contratto in scadenza nella giornata di domani.

All’uscita dell’hotel, Gagliardini non ha rilasciato dichiarazioni, mentre il suo procuratore si è limitato a dire che “per ora non ci sono novità” riguardo il futuro del suo assistito. Per il classe ’93 hanno effettuato dei sondaggi il Monza e il Real Betis, tutta al momento non c’è nulla di concreto. Attesi sviluppi nelle prossime settimane.