DIRETTA | Calendario Serie A 2023/2024: Inter-Milan alla quarta giornata

È il giorno dei calendari in Serie A. Verrà svelato il programma del prossimo campionato: seguili con noi in tempo reale

A partire dalle 12.30 di oggi verrà svelato il calendario della prossima stagione di Serie A. Si riparte ai blocchi di partenza col Napoli campione d’Italia al culmine di un’annata stupenda, mentre tutte le altre big andranno all’inseguimento degli azzurri.

Le neopromosse saranno invece Frosinone, Genoa e Cagliari e c’è tanta curiosità anche per capire quale sarà il cammino delle ‘piccole’ per una corsa salvezza che come ogni anno si preannuncia interessante. Come nelle ultime due annate il calendario sarà asimmetrico tra girone di andata e di ritorno ed il campionato prenderà il via il 20 agosto 2023 con la fine prevista per il 26 maggio 2024.

Ecco la prima giornata del prossimo campionato:

Bologna-Milan

Empoli-Hellas Verona

Frosinone-Napoli

Genoa-Fiorentina

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus

La seconda giornata:

Cagliari-Inter

Fiorentina-Lecce

Frosinone-Atalanta

Hellas Verona-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Genoa

Milan-Torino

Monza-Empoli

Napoli-Sassuolo

Salernitana-Udinese

La terza giornata:

Atalanta-Monza

Bologna-Cagliari

Empoli-Juventus

Inter-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Napoli-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Hellas Verona

Torino-Genoa

Udinese-Frosinone

Alla quarta giornata c’è i derby di Milano:

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Sassuolo

Genoa-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Milan

Juventus-Lazio

Monza-Lecce

Roma-Empoli

Salernitana-Torino

La quinta giornata

Atalanta-Cagliari

Bologna-Napoli

Empoli-Inter

Lazio-Monza

Lecce-Genoa

Milan-Verona

Salernitana-Frosinone

Sassuolo-Juventus

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina