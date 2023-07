Inter, arriva la prima offerta per Onana: il punto di CM.IT

Il Manchester United passa dalle parole ai fatti e ha messo per iscritto la prima proposta ufficiale all’Inter per André Onana

È da più di 48 ore che si parla di un’offerta ufficiale del Manchester United per André Onana, ma le prime carte scritte all’Inter in realtà non sono ancora arrivate. Il lungo corteggiamento di Erik ten Hag al suo ex calciatore assumerà i contorni di una proposta scritta solamente nelle prossime ore.

La scorsa settimana, i ‘Red Devils’ hanno preso atto della richiesta iniziale dei nerazzurri, fissata in 60 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Come avevamo previsto in precedenza, il primo approccio verbale del club inglese parte da cifre inferiori. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it, confermano, infatti, che nelle prossime ore, forse entro domani, sulla scrivania di Beppe Marotta e Piero Ausilio può arrivare un’offerta scritta da 45 milion di euro, bonus compresi, dopo gli ultimi colloqui telefonici di mercoledì mattina.

Onana-Manchester United, l’Inter vuole di più

Lo United molto probabilmente passerà dalle parole ai fatti, ma per arrivare alla fumata bianca servirà un altro sforzo economico da parte dei Red Devils.

La dirigenza nerazzurra si aspetta una parte fissa molto più consistente, in maniera da avvicinarsi il più possibile ai 60 milioni richiesti con i bonus. Lavori in corso sull’asse Milano-Manchester, dove la dirigenza non perde di vista le piste alternative ad Onana.

Dal punto di vista personale va inoltre ricordato che il giocatore ha un grande rapporto con ten Hag ed anche per questo è aperto al trasferimento allo United, senza tralasciare che si trova bene anche all’Inter.