Juventus, ritiro improvviso: ha già deciso il suo futuro

Futuro a sorpresa per un big della Juventus, la decisione spiazza tutti. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

Nel suo primo calciomercato da ds della Juventus, Cristiano Giuntoli sarà subito chiamato agli straordinari. La prima missione dell’ex Napoli è infatti cedere gli esuberi presenti in rosa, ovvero tutti i giocatori fuori dal progetto che non rientrano nei piani di Allegri e della società.

È il caso di Arthur, McKennie e Zakaria. Per il centrocampista svizzero ex Chelsea è calda la pista West Ham in Premier League, mentre l’americano piace soprattutto al Galatasaray e potrebbe rientrare nell’eventuale affare Zaniolo. Più complicata, invece, la situazione di Arthur, reduce da un’altra stagione da dimenticare a Liverpool. Nelle ultime ore il brasiliano ha anche escluso categoricamente l’ipotesi Arabia Saudita: “Ho solo 26 anni, posso dare ancora molto e voglio giocare al top con l’obiettivo di conquistare trofei importanti in Europa prima di tornarmene in Brasile”. Ma non solo. Anche Bonucci e Alex Sandro sono infatti in bilico: il club bianconero vuole tagliare gli ingaggi più pesanti e i due senatori sono ormai più fuori che dentro al nuovo progetto.

Bonucci, ipotesi ritiro: futuro da allenatore dopo l’addio alla Juve

Per Bonucci, in particolare, spunta una nuova ipotesi a sorpresa. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il capitano bianconero potrebbe anche decidere di dedicarsi già a tempo pieno alla carriera da allenatore risolvendo il contratto con la Juventus.

Un’ipotesi, quella del ritiro immediato, che non rappresenta al momento la priorità di Bonucci. Il difensore sembra infatti intenzionato a proseguire la propria carriera per almeno un’altra stagione, l’obiettivo è quello di chiudere il cerchio in Nazionale ad Euro 2024, da capitano e con gli Azzurri campioni in carica. Staremo a vedere.