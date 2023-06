DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 30 giugno

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di venerdì 30 giugno

Dopo gli arrivi di Timothy Weah e Ruben Loftus-Cheek, Juve e Milan continuano la caccia ai rinforzi tra centrocampo e attacco. I nomi restano i soliti, con qualche tentazione in uscita anche per l’Inter che sta chiudendo la questione Brozovic con l’Al-Nassr.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di venerdì 30 giugno dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

Ore 8.05 – L’Arabia Saudita insiste in Serie A. Dopo Brozovic, l’offerta per Paul Pogba per ora rifiutata e quella per Romelu Lukaku che avrebbe detto no a 58 milioni.